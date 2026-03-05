Canas: ¿por qué salen con la edad y cómo prevenirlas?

Las canas forman parte de un proceso natural del cuerpo humano que suele aparecer con el paso de los años. Para muchas personas representan uno de los primeros signos visibles del envejecimiento, aunque también pueden surgir a edades tempranas. Su aparición está relacionada principalmente con cambios biológicos en el cabello, pero también influyen factores genéticos, hormonales y ambientales.

Comprender por qué se producen las canas y qué elementos pueden acelerar su aparición permite tener una visión más clara de este fenómeno que afecta tanto a hombres como a mujeres.

¿Por qué el cabello pierde su color?

El color del cabello depende de la melanina, un pigmento producido por células llamadas melanocitos que se encuentran en los folículos capilares. Con el paso del tiempo, estas células comienzan a disminuir su actividad o dejan de producir pigmento, lo que provoca que el cabello nuevo crezca sin color o con una tonalidad gris o blanca.

Este proceso está relacionado con el envejecimiento natural del organismo. A medida que pasan los años, los melanocitos se desgastan y el cabello pierde progresivamente su pigmentación.

Además del envejecimiento, existen otros factores que pueden influir en la aparición de canas:

Genética: la herencia es uno de los factores más determinantes. Si los padres desarrollaron canas temprano, es probable que ocurra lo mismo en sus hijos.

Estrés prolongado: algunos estudios sugieren que el estrés puede afectar la regeneración de los melanocitos.

Deficiencias nutricionales: la falta de vitaminas como la B12, hierro o cobre puede alterar la salud del cabello.

Factores hormonales o enfermedades: ciertas condiciones médicas también pueden influir en la pigmentación capilar.

canva

¿A qué edad comienzan a aparecer?

No existe una edad exacta para la aparición de canas. En muchas personas comienzan a notarse entre los 30 y 40 años, aunque algunas pueden observarlas incluso antes de los 25. Este fenómeno se conoce como encanecimiento prematuro.

En general, el cabello pierde pigmento de manera gradual: primero aparecen algunos cabellos grises dispersos y con el tiempo el cambio puede volverse más evidente.

¿Se pueden prevenir las canas?

Aunque no es posible detener por completo el proceso natural de envejecimiento del cabello, algunos hábitos pueden ayudar a retrasar su aparición o favorecer la salud capilar.

Entre las recomendaciones más comunes se encuentran:

Mantener una alimentación equilibrada rica en vitaminas y minerales.

Reducir niveles de estrés crónico mediante descanso adecuado y actividad física.

Evitar el tabaco, ya que se ha relacionado con el envejecimiento prematuro del cabello.

Cuidar el cuero cabelludo con productos adecuados y evitar tratamientos químicos excesivos.

También es importante acudir a un especialista si la aparición de canas ocurre de forma repentina o muy temprana, ya que podría estar relacionada con deficiencias nutricionales u otras condiciones.

Un cambio natural del paso del tiempo

Las canas forman parte de la biología humana y del proceso natural de envejececer. Aunque muchas personas optan por cubrirlas con tintes o tratamientos estéticos, cada vez más personas eligen llevarlas de forma natural.

Más allá de la apariencia, el encanecimiento refleja cambios internos del organismo y recuerda cómo el cuerpo evoluciona a lo largo del tiempo. Con buenos hábitos de salud, es posible mantener un cabello fuerte y saludable durante todas las etapas de la vida.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

https://www.whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03

BB