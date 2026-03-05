Estos son los diferentes tipos de plátano y sus beneficios

El plátano es una de las frutas favoritas de muchos, ya que, además de su apetecible sabor, es ideal para consumirla sola o como acompañamiento de otros alimentos, y contiene muchos beneficios para la salud. Esta fruta surgió en el sudeste asiático, donde se domesticó hace aproximadamente 10 mil años. Luego fue introducido a África, el Mediterráneo y finalmente a América en el siglo XVI, con la llegada de la conquista española. Actualmente, Latinoamérica es una de las principales regiones productoras y exportadoras de esta fruta a nivel mundial.Como ya se mencionó, existen varios tipos de plátano, por lo que a continuación te contamos cuáles son los más conocidos, sus características y beneficios.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * * https://www.whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03AL