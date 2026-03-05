Estos son los diferentes tipos de plátano y sus beneficios

El plátano es una de las frutas favoritas de muchos, ya que, además de su apetecible sabor, es ideal para consumirla sola o como acompañamiento de otros alimentos, y contiene muchos beneficios para la salud.

Esta fruta surgió en el sudeste asiático, donde se domesticó hace aproximadamente 10 mil años. Luego fue introducido a África, el Mediterráneo y finalmente a América en el siglo XVI, con la llegada de la conquista española. Actualmente, Latinoamérica es una de las principales regiones productoras y exportadoras de esta fruta a nivel mundial.

Como ya se mencionó, existen varios tipos de plátano, por lo que a continuación te contamos cuáles son los más conocidos, sus características y beneficios.

¿Cuáles son los tipos de plátano y qué beneficios tienen?

Plátano Tabasco: también conocido como Roatán, es una variedad dulce y versátil, cultivada principalmente en el sur de México. Es rico en fósforo, zinc y calcio, y es la variedad más común en nuestro país.

Plátano dominico: es conocido por su tamaño pequeño y su sabor es muy dulce, ideal para comerlo solo. Este posee vitaminas y minerales como magnesio, ácido fólico y vitaminas del grupo B.

Plátano morado: esta es una variedad tropical más pequeña y gruesa, con una cáscara color rojo o morado. contiene potasio, fibra, antioxidantes y vitamina C.

Plátano macho: esta especie suele tener la piel más gruesa y verde, y su pulpa es menos dulce, por lo que se consume en su forma semimadura. Es ideal para acompañar diversos platillos. Entre sus nutrientes se encuentran la fibra, potasio, vitamina C y B6.

Plátano de seda: este es más pequeño, con una textura suave y se suele consumir cocido, especialmente en la cocina asiática. Aporta potasio, carbohidratos y fibra.

