Quitar o empujar la cutícula de las uñas es una práctica común dentro de las rutinas de manicura, tanto en casa como en salones de belleza. Sin embargo, esta acción genera dudas frecuentes sobre sus posibles efectos en la salud de las manos. Aunque suele asociarse con una apariencia más limpia y estética, especialistas advierten que la cutícula cumple una función importante que no debe pasarse por alto.

La cutícula es la fina capa de piel ubicada en la base de la uña y actúa como una barrera protectora natural. Su función principal es impedir la entrada de bacterias, hongos y otros microorganismos hacia la matriz ungueal, que es la zona donde se forma la uña. Al retirarla por completo, esta protección se debilita, lo que puede aumentar el riesgo de infecciones.

CANVA

Uno de los principales problemas de eliminar la cutícula es la posibilidad de provocar heridas pequeñas que, aunque no siempre son visibles, facilitan la entrada de gérmenes. Esto puede derivar en inflamación, enrojecimiento, dolor o incluso infecciones más severas, como la paroniquia, una afección común alrededor de la uña. Además, el uso de instrumentos no esterilizados incrementa estos riesgos.

Por otro lado, retirar la cutícula de manera constante también puede afectar el crecimiento natural de la uña. La exposición directa de la matriz ungueal puede provocar uñas más frágiles, con tendencia a romperse o a presentar irregularidades. En algunos casos, la piel puede reaccionar produciendo cutículas más gruesas como mecanismo de defensa.

CANVA

Los especialistas en dermatología recomiendan no cortar la cutícula, sino únicamente hidratarla y, en caso necesario, empujarla suavemente hacia atrás sin causar daño. El uso de aceites especiales, cremas humectantes y una correcta higiene de las manos ayuda a mantener las uñas sanas sin comprometer su función protectora.

Aunque quitar la cutícula puede mejorar momentáneamente la apariencia de las uñas, hacerlo de forma frecuente o agresiva puede traer consecuencias negativas para la salud. Mantenerla cuidada, hidratada y respetar su función natural es clave para prevenir infecciones y conservar unas uñas fuertes y saludables.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

https://www.whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03

BB