Alertan sobre el error de mezclar café y medicamento controlado

El café es, para muchos mexicanos, parte fundamental de su rutina diaria. Simplemente, no se ven sin el consumo de esta bebida para arrancar su día. Pero hay malas noticias: no siempre es bueno tomarlo, sobre todo cuando se ingieren algunos tipos de medicamentos, como los antidepresivos.

Sí, el café, a pesar de su bondad en el sabor y el aroma, no combina muy bien con algunos medicamentos y podría generar más problemas , por eso es importante tomar en cuenta qué sucede si se mezcla y, eventualmente, dar ese paso gigante de dejarlo, por lo menos mientras el tratamiento se lleva.

No te pierdas: Arranca febrero con lluvia en Guadalajara este lunes 2

En el caso de los medicamentos para la depresión como la fluvoxamina, la amitriptilina, el escitalopram y la imipramina, pueden verse afectados si se mezclan con café , ya que esta bebida puede metabolizarse de forma diferente, sin dejar de lado que el café puede reducir la cantidad de droga que el cuerpo absorbe . Es importante que lo consultes con tu médico si tienes dudas.

Medicamentos que no deben ser mezclados con café:

Resfriado o las alergias

Tiroides

Alzheimer

Asma

De cualquier manera, recuerda que todo en exceso es malo, es importante moderar tu consumo de café, además de acudir con tu médico de confianza para tratar cualquier síntoma que pueda surgir.

Te puede interesar: Inician auditorías del SAT usando solo tu CFDI

Además, el café no se recomienda por la mañana, especialmente en ayunas, para personas que padecen:

Problemas gastrointestinales

Ansiedad y nerviosismo

Problemas de sueño

Embarazo y lactancia

Al despertar (primeros 45 min)

Diabetes

Hipertensión

Con información de SUN

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

OA