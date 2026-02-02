En ocasiones y por órdenes médicas, someterse a una cirugía de emergencia puede generar ansiedad, especialmente en personas mayores de 65 años.

De acuerdo con una nueva investigación difundida por el Colegio Americano de Cirujanos que busca identificar quiénes corren mayor riesgo de complicaciones y qué cirugías son más propensas a generar problemas en este grupo etario, determinó dos factores clave: la fragilidad del paciente antes del procedimiento y el nivel de riesgo de la cirugía.

Además, se enfatizó la importancia de no posponer cirugías necesarias, ya que la realización de operaciones de emergencia conlleva el mayor riesgo de complicaciones y mortalidad.

Las cirugías de alto riesgo para mayores de 65 años

Los investigadores analizaron datos de más de 57 mil pacientes mayores de 65 años, clasificándolos en tres grupos según su fragilidad. Además, categorizaron los procedimientos en alto y bajo riesgo, observando diferencias significativas en las tasas de mortalidad y complicaciones entre ambos grupos.

Cirugías como las siguientes se consideraron de bajo riesgo:

Apendicectomías.

Extracción de cálculos biliares.

Mientras que procedimientos como los siguientes se clasificaron como de alto riesgo:

Cirugía de colon.

Reparación de úlceras perforadas.

La tasa de mortalidad y complicaciones fue significativamente mayor en procedimientos de alto riesgo en comparación con los de bajo riesgo, independientemente del nivel de fragilidad del paciente.

El riesgo de un procedimiento pareció ser más determinante que la fragilidad del paciente en cuanto a complicaciones y muerte. Por ejemplo, los pacientes no frágiles que se sometieron a cirugías de alto riesgo tuvieron tasas de mortalidad mucho más altas que los pacientes frágiles que se sometieron a procedimientos de bajo riesgo.

Los investigadores destacan que muchos pacientes mayores tienden a posponer cirugías hasta que se vuelven emergencias, aumentando así el riesgo de complicaciones y mortalidad. Es crucial abordar los problemas de salud de manera oportuna y no esperar a que las condiciones empeoren, lo que podría llevar a situaciones de mayor riesgo y urgencia.

