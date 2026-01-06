En ocasiones nos es más accesible adquirir un auto seminuevo que uno nuevo, ya que para muchas personas es una mejor alternativa de movilidad y ahorro. No obstante, no todo se resume en elegir la mejor marca automotriz; se necesita elegir cuidadosamente tu modelo y revisar hasta el último detalle.A pesar de que un auto seminuevo tiene diversas ventajas económicas existen puntos claves que no se deben dejar pasar antes de elegir uno. Entre algunas de las consideraciones que no se deben dejar pasar están: el estado mecánico y el modelo. A continuación te compartimos algunos tips de cómo saber elegir tu próximo auto seminuevo.Se trata de un factor que influye en su estabilidad futura del auto. Además ayuda a equilibrar la relación entre costo y funcionalidad.Los costos de tenencia, seguro y mantenimiento dependen del valor del vehículo. En el momento en el que auto se deprecia, la tenencia disminuye; no obstante, los modelos de gama alta pueden mantener primas elevadas por el valor de sus refacciones o el riesgo de robo.Es importante que antes de comprar un auto seminuevo, determines el presupuesto y las necesidades reales de movilidad. También se recomienda ir a distribuidores de seminuevos certificados que ofrezcan revisión por puntos, pruebas de manejo y comprobantes de mantenimiento. La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) ha emitido una lista de recomendaciones para no ser víctima de una estafa online, sobre todo cuando se trata de grandes cantidades de dinero como la que implica pagar por un auto:Con información de SUN. * * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * * AS