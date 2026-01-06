En ocasiones nos es más accesible adquirir un auto seminuevo que uno nuevo, ya que para muchas personas es una mejor alternativa de movilidad y ahorro. No obstante, no todo se resume en elegir la mejor marca automotriz; se necesita elegir cuidadosamente tu modelo y revisar hasta el último detalle.

A pesar de que un auto seminuevo tiene diversas ventajas económicas existen puntos claves que no se deben dejar pasar antes de elegir uno. Entre algunas de las consideraciones que no se deben dejar pasar están: el estado mecánico y el modelo. A continuación te compartimos algunos tips de cómo saber elegir tu próximo auto seminuevo.

Un buen estado mecánico

Se trata de un factor que influye en su estabilidad futura del auto. Además ayuda a equilibrar la relación entre costo y funcionalidad.

Gastos periféricos a considerar

Los costos de tenencia, seguro y mantenimiento dependen del valor del vehículo. En el momento en el que auto se deprecia, la tenencia disminuye; no obstante, los modelos de gama alta pueden mantener primas elevadas por el valor de sus refacciones o el riesgo de robo.

Definir el presupuesto

Es importante que antes de comprar un auto seminuevo, determines el presupuesto y las necesidades reales de movilidad. También se recomienda ir a distribuidores de seminuevos certificados que ofrezcan revisión por puntos, pruebas de manejo y comprobantes de mantenimiento.

¿Cómo evitar el fraude al comprar un auto seminuevo?

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) ha emitido una lista de recomendaciones para no ser víctima de una estafa online, sobre todo cuando se trata de grandes cantidades de dinero como la que implica pagar por un auto:

Verificar la identidad del vendedor: Antes de efectuar la compra, la dependencia sugiere solicitar documentos de identidad al vendedor, así como documentos de propiedad originales del vehículo (factura y tarjeta de circulación).

así como documentos de propiedad originales del vehículo (factura y tarjeta de circulación). Desconfiar de precios excesivamente bajos: Los valores por debajo del precio promedio son motivo suficiente para desconfiar. También puedes apoyarte del Libro Azul para tener un valor más real y descartar la oferta si te resulta sospechosa.

También puedes apoyarte del Libro Azul para tener un valor más real y descartar la oferta si te resulta sospechosa. Revisar el historial del auto seminuevo: De acuerdo con la Profeco, es clave revisar el Registro Público Vehicular (Repuve) para saber si el coche cuenta con adeudos o reporte de robo.

para saber si el coche cuenta con adeudos o reporte de robo. Evitar pagar por adelantado: Si eres el comprador, evita hacer depósitos o pagos por adelantado. Mejor espera a revisar la unidad en persona y que te entreguen su documentación real.

Mejor espera a revisar la unidad en persona y que te entreguen su documentación real. Realiza la compra en un lugar público: No hagas tratos por Internet; siempre programa las citas en un lugar público, concurrido y con vigilancia.

Con información de SUN.

