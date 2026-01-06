Martes, 06 de Enero 2026

LO ÚLTIMO DE Estilo

Estilo |

¿Por qué es más complicado perder peso para algunas personas?

La rapidez con la que una persona pierde peso depende de múltiples factores que van más allá de comer menos o hacer más ejercicio

Por: El Informador

Cada cuerpo responde de manera distinta, por lo que los resultados no deben compararse. CANVA

Cada cuerpo responde de manera distinta, por lo que los resultados no deben compararse. CANVA

La pérdida de peso no ocurre de la misma manera en todas las personas. Mientras algunas logran ver resultados en pocas semanas, otras necesitan más tiempo y esfuerzo para notar cambios significativos. Esta diferencia no siempre está relacionada con la fuerza de voluntad, sino con una combinación de factores biológicos, hábitos de vida y condiciones individuales que influyen directamente en el proceso.

Factores clave en la pérdida de peso

Uno de los elementos más determinantes es el metabolismo. Cada organismo quema calorías a una velocidad distinta, incluso en reposo. Las personas con un metabolismo más acelerado suelen gastar más energía a lo largo del día, lo que facilita la reducción de peso. Factores como la edad, el sexo y la masa muscular influyen en esta velocidad metabólica, ya que el músculo consume más calorías que la grasa.

LEE: No solo belleza; estos son los beneficios a la salud del drenaje linfático

La genética también juega un papel importante. Algunos cuerpos están predispuestos a almacenar grasa con mayor facilidad, mientras que otros la utilizan como fuente de energía de forma más eficiente. Esto explica por qué dos personas que siguen una dieta y rutina de ejercicio similares pueden obtener resultados muy distintos.

Otro aspecto clave es la composición corporal. Quienes tienen mayor proporción de masa muscular tienden a perder peso más rápido, ya que su cuerpo requiere más energía para mantenerse activo. En contraste, un porcentaje alto de grasa corporal puede hacer que el proceso sea más lento, especialmente al inicio.

Los hábitos diarios también marcan una diferencia considerable. La calidad de la alimentación, el nivel de actividad física, el descanso y el manejo del estrés influyen directamente en el peso. Dormir poco o vivir bajo estrés constante puede alterar las hormonas relacionadas con el apetito, lo que dificulta la pérdida de grasa incluso con una dieta controlada.

CANVA 
CANVA 

Además, ciertas condiciones médicas y el uso de algunos medicamentos pueden afectar la velocidad con la que una persona pierde peso. Trastornos hormonales, como problemas de tiroides, o tratamientos que alteran el apetito y el metabolismo pueden hacer que el proceso sea más lento y complejo.

LEE: Ésta es la cantidad de ejercicio que debes realizar a la semana según expertos

Lo más importante es adoptar hábitos saludables y sostenibles que se adapten a las necesidades individuales, priorizando el bienestar por encima de la velocidad de los cambios físicos.

BB

Temas

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones