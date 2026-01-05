Día de Reyes 2026: ¿Por qué debe llevar tamales quien sacó el niño en la rosca?

Las fiestas aún no terminan; la noche de este 5 de diciembre se corta la famosa Rosca de Reyes, una celebración típica entre familias o amigos. Este delicioso manjar se puede acompañar con chocolate caliente o ponche, risas y tiempo de calidad con nuestros seres queridos; siempre queda una pregunta al aire: ¿a quién le tocará el muñeco de la rosca?

Muchas personas huyen del famoso niño de la Rosca de Reyes, ya que no quieren ser las responsables de llevar los tamales el Día de la Candelaria. Pero ¿por qué, habiendo tantos platillos deliciosos mexicanos, se regalan tamales en el Día de la Candelaria? En esta nota te lo revelamos.

¿Por qué se regalan tamales en el Día de la Candelaria?

De acuerdo a la tradición mexicana, quien encuentre "el niño" en la rosca, además de adquirir la responsabilidad de cuidarlo, vestirlo con ropa nueva y presentarlo en la iglesia el día 2 de febrero para bendecirlo, también deberá invitar los tamales y atole en esta misma fecha.

Los tamales no son cualquier capricho gastronómico. En México el tamal tiene un significado ceremonial, “de ritual”, pues era un elemento importante en los festejos y ofrendas que se hacían para comenzar un nuevo ciclo agrícola.

De acuerdo a la Secretaría de Cultura, se trata de un fenómeno de sincretismo entre las festividades católicas y prehispánicas. En otras palabras, el Día de la Candelaria representa la purificación de la Virgen, la cual se celebra 40 días después del nacimiento del niño Jesús; por esta razón, el 2 de febrero su imagen es llevada al templo junto con velas para ser bendecidas.

Por otro lado, en la "Historia general de las cosas de Nueva España" de Fray Bernardino de Sahagún, los tamales se ofrecían en los festejos en honor a distintos dioses, según las fechas del calendario mexica.

De acuerdo a los datos anteriores, se puede concluir que la costumbre de llevar tamales el 2 de febrero se debe a la mezcla entre dos culturas. Por un lado, la purificación de la Virgen, y por la otra, los tamales como símbolo de celebración.

¿Por qué se celebra el Día de la Candelaria?

El Día de la Candelaria es el día en el que termina el periodo de las festividades navideñas, según la tradición religiosa. En el 2 de febrero se celebra la purificación de María y la presentación del niño en el templo.

Esta celebración proviene del sincretismo de las tradiciones españolas e indígenas, pues fue traída por los españoles y coincide con los festejos que los mexicas hacían a los Tlaloques en honor de Tláloc.

Entre otras tradiciones que conforman este día es que se llevan a bendecir las velas o candela que simbolizan a Jesús como luz de todos los hombres, de ahí proviene el nombre de Candelaria.

Con información de CONACULTA y SUN.

