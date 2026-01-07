¿Qué se responde en una entrevista cuando te preguntan cuánto quieres ganar?

Responder bien es crucial en las entrevistas de trabajo , ya que de esto depende si somos considerados o no para ser contratados en el puesto al que estamos aplicando, pero no siempre sabemos qué o cómo responder, también puede ser que nuestros nervios nos ganan y terminamos contestando equivocadamente.

Una de las tantas preguntas que pueden costar responderlas, ya que tememos vernos pretenciosos, es la de: ¿Cuánto quieres ganar? Si a ti se te dificulta responder esto y tendrás pronto una entrevista de trabajo, aquí te damos algunas consideraciones y consejos para que salga bien y no falles en el intento.

Consideraciones

Es crucial entender por qué los empleadores hacen esta pregunta; más que nada es para c onocer nuestras aspiraciones salariales y si estas coinciden con las remuneraciones económicas que la empresa/centro de trabajo está dispuesto a ofrecer. Lo cual es importante saber para ambas partes y así evitar un malentendido.

Por tanto, cuando se hace la dichosa pregunta, se recomienda no responderla de inmediato, ya que puede revelar una falta de preparación y que no se hizo una investigación previa adecuada ; también influye mucho que, si se responde un monto sin antes conocer el alcance del puesto o las expectativas salariales, puede colocarte en una posición desventajosa durante la negociación salarial posterior.

Hay que conocer primero las cuestiones y actividades a realizar que rodean el puesto al que se está aplicando; esto te dará una base sólida para formar expectativas realistas y tomar decisiones informadas. Ten presente que debes establecer expectativas realistas, para así evitar pedir un salario que esté por encima o por debajo del promedio de mercado.

Por supuesto, debes considerar tus propias circunstancias financieras: tu costo de vida, deudas, responsabilidades y metas financieras que tengas; con esto en cuenta, estarás más preparado para determinar un rango salarial.

Otro punto importante es valorar tus conocimientos, habilidades y formación, tanto académica como experiencia previa en otros puestos que hayas tenido anteriormente.

Cómo responder a "¿cuánto quieres ganar?"

Una estrategia útil es evitar responder de inmediato y en su lugar redirigir el tema al rango salarial que la empresa tiene pensado para el puesto. Habla de tus expectativas salariales de manera flexible sin parecer codicioso, lo que es adecuado si el salario que ofrece el centro de trabajo no se adecua a lo que tú buscas; de esta forma podrás negociar una oferta que sea justa para ambas partes . Esta respuesta muestra tu voluntad de ser adaptable.

Puntos clave

Se profesional, comunica tus logros, demuestra tu interés en la empresa y mantén una actitud positiva en todo momento.

En lugar de enfocarte solo en el salario, resalta cómo tus habilidades y experiencia aportarán un valor significativo a la empresa.

Demuestra tu disposición para negociar y encontrar un acuerdo justo, manteniendo una actitud abierta y positiva el proceso.

