El sérum es un paso importante en la rutina de skincare, pero en ocasiones se desconoce cómo se hace la aplicación correcta, por lo que podría no cumplir su función.

Si quieres corregir esas acciones que pueden impedir que la piel aproveche sus beneficios y, en cambio, aprovechar los efectos del sérum para cuidar tu piel, acá te decimos cuáles son los errores que debes evitar al aplicar tu sérum facial.

¿Qué es el sérum y por qué deberías usarlo?

El sérum suele ser más ligero que una crema y su absorción es más rápida . Lancôme informa que contienen una mayor concentración de ingredientes activos, como ácido hialurónico, vitaminas, antioxidantes y péptidos.

De acuerdo con la marca experta en el cuidado de la piel Clinique, existen sérums específicos que logran:

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Reducir manchas.

Aumentar la luminosidad.

Suavizar las líneas de expresión.

Si crees que puedes estar aplicando mal el sérum facial y aún tienes dudas sobre cuál es la mejor manera de utilizarlo, aquí te explicamos.

Aunque no lo creas, se recomienda empezar a usar el suero facial a partir de los 25 o 30 años. En estas edades la producción de colágeno disminuye, por lo que el sérum ayudará tanto a hidratar como a prevenir las posibles arrugas faciales.

Muchas personas siguen sin saber en qué momento aplicar el suero facial. Tanto en el día como en la noche, el sérum juega un papel a favor de la piel, pero de distinta manera.

Los sérums para el día protegen la piel de los contaminantes ambientales, dan luz e hidratación a la cara.

protegen la piel de los contaminantes ambientales, dan luz e hidratación a la cara. Los sérums para la noche se enfocan en su proceso de reparación y regeneración de la piel.

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¿Cómo ponerte el sérum facial como una experta? Los 3 tips CLAVE

Este paso es el que más genera duda, ¿el sérum se debe aplicar antes o después de la crema? ¿El sérum reemplaza a la crema?

El sérum no reemplaza a la crema , al contrario, aplicar los dos productos reforzará la hidratación y efectos sobre la piel.

, al contrario, aplicar los dos productos reforzará la hidratación y efectos sobre la piel. Por otro lado, el sérum siempre se debe aplicar antes de la crema , debido a su rápida absorción y su textura fina.

, debido a su rápida absorción y su textura fina. Antes de aplicar el producto es importante tener el rostro previamente limpio, utilizar de dos a tres gotas de sérum, hacer movimientos circulares en la zona de adentro hacia afuera y dejar absorber de uno a dos minutos.

¡Y listo! Ahora que ya sabes cómo aplicar de manera correcta tu sérum sigue las indicaciones para obtener mejores resultados.

JM