Desmaquillante vs agua micelar: Diferencias y para qué se usan

Un paso fundamental en la rutina de belleza es quitarse el maquillaje y limpiar la piel, con el objetivo de evitar poros obstruidos, acné y envejecimiento prematuro. Para esto, el uso de productos como el agua micelar y el desmaquillante es fundamental, pero ¿sabes cuáles son sus diferencias y en qué casos se aplica cada uno? Aquí te contamos.

¿Cuál es la diferencia entre el desmaquillante y el agua micelar?

De acuerdo con el laboratorio dermatológico de Bioderma, el agua micelar está compuesta por agua purificada, ingredientes hidratantes como la glicerina, además de una baja concentración de burbujas microscópicas solubles tanto en aceite como en el agua, llamadas micelas.

Te puede interesar: Ley Seca en Semana Santa 2026: Estos son los estados donde aplica

Esta propiedad atrae la suciedad, dejando la piel limpia y removiendo maquillaje ligero. Su aplicación es sencilla y eficaz, ya que no necesita enjuagarse, por lo que es ideal para pieles sensibles. También se puede usar para remover el sudor después de hacer ejercicio o arreglar los errores del maquillaje.

Por su parte, el desmaquillante es usualmente un producto bifásico combinado, compuesta por una parte acuosa y otra aceitosa. Para utilizarse adecuadamente, lo ideal es mezclar bien ambas partes para que los elementos se emulsionen y el producto pueda cumplir con su función.

El desmaquillante está diseñado para remover maquillaje de larga duración o resistente al agua. Además, su uso puede afectar a pieles sensibles, causar irritación en los ojos o incluso resequedad, debido a que la fase acuosa suele llevar disueltos tensioactivos y la fase aceitosa, derivados de la industria petroquímica.

¿Cómo desmaquillarse correctamente?

El proceso de desmaquillado implica varios pasos esenciales para el rostro, cuello y párpados. De acuerdo con el laboratorio dermatológico Eau Thermale Avène y La Roche Posay, este es el proceso y los aspectos clave a considerar en el proceso:

Utiliza un desmaquillante o agua micelar adaptado a tu tipo de piel. Aplica el producto sobre un algodón o directamente en la piel seca, y masajea suavemente. Para desmaquillar los ojos, coloca el algodón sobre los párpados cerrados durante unos segundos y retíralo con movimientos delicados. Retira el exceso de productos con un paño húmedo con agua termal. Aplica tu tratamiento, sérum o crema hidratante sobre la piel limpia.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

MB