Despierta. Al mirar el reloj en el celular notarás que es hora de desayunar. Aunque no lo veas, será tu estómago quien se encargue de recordártelo. El Sol ya comenzó su recorrido por el firmamento y marca la hora de buscar el alimento, ¿la buena noticia? Estamos en Puerto Vallarta.

Destino de inmenso encanto turístico, de adrenalina para quien lo busca o descanso para aquellos que lo anhelan. Así es Puerto Vallarta, joya turística que siempre tendrá un manjar para quedarse en el paladar.

La Zona Centro de Puerto Vallarta presume de una oferta multifacética en cuanto a menús y opciones para el presupuesto. ¿Qué tal si arrancamos con algo clásico?

The Pancake House Puerto Vallarta, perfecto para familia

Ambiente hogareño, platillos cocinados al momento y todo servido en porciones generosas. Esto forma parte del encanto de The Pancake House Puerto Vallarta (Basilio Badillo 289, Colonia Emiliano Zapata), que ha sobrevivido más de 20 años en una ciudad donde no es nada sencillo arraigarse en el gusto de los comensales.

El nombre del local nos brinda una idea del platillo central que ofrece: Los pancakes, que vienen en órdenes de tres, con opciones tradicionales como los California (con granola), Suizos (rellenos de manzana picada, cajeta y pasas) y los Selva Negra (de chocolate, rellenos de fresa fresca y copeteados con crema chantillí).

El menú también incluye pan tostado, waffles, crepas, huevos y chilaquiles.

Descubre su menú completo en https://www.thepancakehousevallarta.com/

Noroc, sabores acuáticos

¿Comer en la piscina? Suena a una locura, hasta que descubres Noroc (Basilio Badillo 101), restaurante viral pero que además de lucir bonito es delicioso.

El concepto es sencillo. Llega a su terraza, te pedirán que te retires el calzado y entres a su zona de comida, una alberca de mínima profundidad sobre la que se encuentran las mesas. La sensación de agua en tus pies se complementa con una vista espectacular a Playa Olas Altas.

El menú, de comida fusión, se enfoca en comida y cena. Para lo primero tenemos guacamole y ensalada césar, brillando luego con hamburguesas, paninis, tacos y platos fuertes con un fuerte acento a mar (pulpo al sartén, camarón momia en tempura y brocheta de mar y tierra).

Descubre más en https://norocpv.com. Puedes reservar en la plataforma OpenTable.

El Dorado, cierre entre amigos

Con una encantadora terraza, mesas a pie de playa (se vale quitarse los zapatos para sentir la arena) y música en vivo, El Dorado (Pulpito 102. Colonia Emiliano Zapata), le hace honor a su nombre y promete brillar en la memoria de quienes lo visiten.

Ofrece desde desayunos hasta cenas, siendo sus atardeceres uno de los pretextos ideales para disfrutar de su entorno. Al entrar te recibirá una amplia barra con coctelería, además de las mesas del interior, todas con una orientación hacia la playa.

Si asistes a cenar, prueba su deliciosa ensalada de duraznos con espinacas baby, queso gorgonzola, palanqueta de nuez, chile mulato y vinagreta.

Los platos fuertes van desde un magnífico corte New York con espárragos abrazados por tocino, puré de papa y salsa de chile pasilla, hasta la infaltable pesca del día. Un buen vino o el coctel de la casa enmarcará a la perfección el final de un magnífico día y el inicio de un dulce sueño.

Descubre más en www.eldoradopvr.com/es-mx.



Viaja y descubre

Puerto Vallarta se encuentra listo para recibir a los viajeros tapatíos en la temporada de Semana Santa. La ciudad ya luce en los primeros días de marzo una alta afluencia de turistas de diversos países, con familias y grupos de amigos disfrutando un destino que ganó fama internacional por su belleza natural y la amabilidad de sus habitantes.

CT