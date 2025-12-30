Año Nuevo 2026: el significado oculto de recibir el año con el color verde

La celebración del Año Nuevo 2026 se acerca, y con ella, millones de personas en el mundo comienzan a prepararse para recibirlo con la mejor actitud. En estas fechas, el color de las prendas toma mayor importancia. ¿Sabes cuál es el significado de vestir de verde para recibir el nuevo año? Aquí te lo contamos.

Más allá de la comodidad o la apariencia, la elección de los colores en la ropa y los accesorios esa noche es significativa, ya que refleja las expectativas y deseos que las personas proyectan para este nuevo periodo en el calendario.

Uno de los rituales de Año Nuevo más populares en América Latina es portar prendas de colores determinados, pues se cree que cada uno de ellos atrae distintos factores positivos a la vida, como la prosperidad, el amor o la abundancia.

Te puede interesar: Cómo eliminar el olor a axilas de la ropa en tiempo récord y casi sin gastar dinero

No obstante, aunque este ritual pueda considerarse una superstición, la psicología indica que los colores de la ropa influyen en el estado de ánimo, por lo que la elección de ciertas prendas también puede ayudar a disfrutar mejor este festejo.

¿Para qué sirve usar ropa verde en Año Nuevo?

Uno de los colores empleados en Año Nuevo para atraer energía positiva es el verde, asociado con la esperanza, la renovación y el crecimiento.

Este tono representa sanación, equilibrio y estabilidad emocional. Se dice que quienes reciban el año vistiendo este color tendrán estabilidad económica y bienestar. El verde es ideal para transitar un año con tranquilidad y armonía.

¿Qué significa cada color de ropa en Año Nuevo?

Además del verde, estos otros colores son populares durante la celebración de Año Nuevo:

Rojo: se cree que usar este color ayuda a atraer el amor y a fortalecer vínculos afectivos.

Amarillo: A este tono se le relaciona con la prosperidad, el optimismo y la energía. De este modo, suele emplearse en esta fecha para atraer dinero, abundancia y buena suerte.

Blanco: se usa para renovarse, iniciar nuevos ciclos y cerrar otros complicados, ya que evoca pureza, limpieza y claridad.

Azul: es usado por quienes buscan la paz interior y desean manejar las situaciones con calma.

Rosa: es ideal para quienes priorizan el autocuidado, ya que se dice que ayuda a mejorar el amor propio. Este tono se asocia con el afecto, la ternura y la armonía emocional.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

MB

