Cómo eliminar el olor a axilas de la ropa en tiempo récord y casi sin gastar dinero

El olor a axila en la ropa es algo que puede molestar a muchas personas, especialmente a aquellas que hacen mucho ejercicio o sudan en exceso.

Esto pasa debido a la interacción del sudor y las bacterias de la piel, las cuales descomponen proteínas y lípidos que crean compuestos malolientes que se impregnan en las fibras de telas sintéticas, y pueden persistir a pesar de lavar las prendas.

Afortunadamente, existen varios remedios que ayudan a eliminar este olor de las prendas de ropa. A continuación te contamos cuales.

Consejos para eliminar el olor a axila de la ropa

Sacudir la prenda después de llegar del gimnasio o de cualquier lugar que causó transpiración, ayuda a que el sudor se evapore. Posteriormente, se recomienda lavarla lo más pronto posible para evitar que el mal olor incremente así como que se formen bacterias.

Al lavarla, se recomienda lo siguiente:

Voltear la prenda: Esto promueve que el tejido con mal olor se airee.

Esto promueve que el tejido con mal olor se airee. Preparar la zona antes del lavado: Para combatir el mal olor, puedes utilizar una de las siguientes sustancias antes de meterla a la lavadora: Agua hirviendo: puedes echar un poco de agua hirviendo en cada zona de la prenda. Aspirina con bitartrato de potasio: mezcla un vaso de agua caliente con una cucharada de bitartrato de potasio y 3 aspirinas. Frota con un cepillo de dientes que no utilices y déjalo reposar por 20 minutos. Bicarbonato: realiza una mezcla de agua tibia con bicarbonato de sodio hasta formar una pasta, frótala en el área de la prenda y déjalo actuar durante 15 minutos. Sal: deja remojando la prenda en un balde con agua tibia, y agrega medio vaso de sal de mesa. Vinagre blanco: mezcla vinagre blanco y agua y deja remojando la prenda durante 30 minutos. Detergente líquido: antes de lavar, frota las zonas que huelen mal con un poco de jabón líquido, y deja actuar por 5 minutos.

Para combatir el mal olor, puedes utilizar una de las siguientes sustancias antes de meterla a la lavadora: Lava la prenda en lavadora: Utiliza agua tibia y detergente para lavar normalmente.

Utiliza agua tibia y detergente para lavar normalmente. Secado: Lo mejor es tender la ropa al exterior.

Qué hacer si no se puede lavar la prenda de inmediato

Puedes utilizar algunas de estas técnicas fáciles y rápidas:

Spray desodorante: Mezcla 450 ml de vinagre blanco destilado con 10 gotas de aceite esencial, o cualquier fragancia que te guste, en una botella con difusor. También puedes usar un ambientador para tejidos.

Mezcla 450 ml de vinagre blanco destilado con 10 gotas de aceite esencial, o cualquier fragancia que te guste, en una botella con difusor. También puedes usar un ambientador para tejidos. Vodka: Si no tienes mucho tiempo, echar un poco de vodka en una botella con difusor y dispersarlo en las zonas problemáticas.

Si no tienes mucho tiempo, echar un poco de vodka en una botella con difusor y dispersarlo en las zonas problemáticas. Bicarbonato de sodio: Espolvorea una pequeña cantidad en las zonas y deja que actúe durante 15 minutos.

Espolvorea una pequeña cantidad en las zonas y deja que actúe durante 15 minutos. Congelador: Mete la camiseta en una bolsa de plástico y déjala en el congelador durante una hora. Luego, déjala fuera hasta que regrese a su temperatura normal.

Como un extra, el utilizar prendas de algodón o fibras naturales en general, transpiran mejor que las telas con tejidos sintéticos como el poliester.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * * https://www.whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03

AL