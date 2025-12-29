Lunes, 29 de Diciembre 2025

LO ÚLTIMO DE Estilo

Estilo |

Cómo eliminar el olor a axilas de la ropa en tiempo récord y casi sin gastar dinero

Existen varios remedios caseros que ayudan a eliminar este olor de las prendas de ropa

Por: Alexia Desiree Lepe Lucas

Consejos para eliminar el olor a axila de la ropa. UNSPLASH / P. BURCHFIELD

Consejos para eliminar el olor a axila de la ropa. UNSPLASH / P. BURCHFIELD

El olor a axila en la ropa es algo que puede molestar a muchas personas, especialmente a aquellas que hacen mucho ejercicio o sudan en exceso. 

Esto pasa debido a la interacción del sudor y las bacterias de la piel, las cuales descomponen proteínas y lípidos que crean compuestos malolientes que se impregnan en las fibras de telas sintéticas, y pueden persistir a pesar de lavar las prendas.

Afortunadamente, existen varios remedios que ayudan a eliminar este olor de las prendas de ropa. A continuación te contamos cuales.

Consejos para eliminar el olor a axila de la ropa

Sacudir la prenda después de llegar del gimnasio o de cualquier lugar que causó transpiración, ayuda a que el sudor se evapore. Posteriormente, se recomienda lavarla lo más pronto posible para evitar que el mal olor incremente así como que se formen bacterias.

Lee: Así puedes evitar que tus toallas huelan a humedad

Al lavarla, se recomienda lo siguiente:

  • Voltear la prenda: Esto promueve que el tejido con mal olor se airee.
  • Preparar la zona antes del lavado: Para combatir el mal olor, puedes utilizar una de las siguientes sustancias antes de meterla a la lavadora:
    • Agua hirviendo: puedes echar un poco de agua hirviendo en cada zona de la prenda.
    • Aspirina con bitartrato de potasio: mezcla un vaso de agua caliente con una cucharada de bitartrato de potasio y 3 aspirinas. Frota con un cepillo de dientes que no utilices y déjalo reposar por 20 minutos.
    • Bicarbonato: realiza una mezcla de agua tibia con bicarbonato de sodio hasta formar una pasta, frótala en el área de la prenda y déjalo actuar durante 15 minutos.
    • Sal: deja remojando la prenda en un balde con agua tibia, y agrega medio vaso de sal de mesa.
    • Vinagre blanco: mezcla vinagre blanco y agua y deja remojando la prenda durante 30 minutos.
    • Detergente líquido: antes de lavar, frota las zonas que huelen mal con un poco de jabón líquido, y deja actuar por 5 minutos.
  • Lava la prenda en lavadora: Utiliza agua tibia y detergente para lavar normalmente.
  • Secado: Lo mejor es tender la ropa al exterior.

Lee: Agua de avena: Cómo funciona el superalimento que reduce el colesterol

Qué hacer si no se puede lavar la prenda de inmediato

Puedes utilizar algunas de estas técnicas fáciles y rápidas:

  • Spray desodorante: Mezcla 450 ml de vinagre blanco destilado con 10 gotas de aceite esencial, o cualquier fragancia que te guste, en una botella con difusor. También puedes usar un ambientador para tejidos.
  • Vodka: Si no tienes mucho tiempo, echar un poco de vodka en una botella con difusor y dispersarlo en las zonas problemáticas.
  • Bicarbonato de sodio: Espolvorea una pequeña cantidad en las zonas y deja que actúe durante 15 minutos.
  • Congelador: Mete la camiseta en una bolsa de plástico y déjala en el congelador durante una hora. Luego, déjala fuera hasta que regrese a su temperatura normal.

Como un extra, el utilizar prendas de algodón o fibras naturales en general, transpiran mejor que las telas con tejidos sintéticos como el poliester.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * * https://www.whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03

AL

Temas

  • Remedios caseros
  • Prendas de ropa
  • Transpiración

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones