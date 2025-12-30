Año Nuevo 2026: 3 rituales para atraer la prosperidad desde el 1 de enero

Cada fin de año en vísperas de que comience el nuevo, es muy común que muchas personas realicen distintos rituales para desear y atraer abundancia y prosperidad. Estos rituales de Año Nuevo son actos simbólicos que combinan tradiciones culturales, psicología y espiritualidad.Sirven para liberar la carga emocional de los fracasos y tristezas pasadas, así como también enfocar y alinear tu mente con tus metas, proporcionando el impulso psicológico necesario para trabajar por esa prosperidad durante todo el año.Uno de los más comunes: justo cuando sea media noche y el reloj anuncie la hora del nuevo día (primero de enero), se deben comer 12 uvas, una por cada campanada del reloj, proporcionándole a cada una un propósito o deseo específico. En este rito las uvas representan los 12 meses del año. Poco antes de la noche, limpia profundamente cada rincón de la casa; tira cosas viejas o rotas, ropas que ya no uses, y barrer hacia afuera de la casa el 31 de diciembre para expulsar las malas vibras y dejar espacio a lo nuevo, como si fuese un cierre de ciclo. Este ritual se centra en purificar y renovar.Las lentejas simbolizan abundancia y monedas, para que nunca falte el alimento y el dinero. Este ritual puede hacerse de varias formas:Antes de que suenen las 12 campanadas del reloj que anunciarán el día del nuevo año, coloca en un puñado de lentejas crudas (secas) en tu bolsillo derecho y déjalas ahí mientras haces el brindis del año.Otra forma de usar las lentejas es poniendo un puñado en un tazón o plato en el centro de la mesa durante la cena de año nuevo, y dejarlas ahí toda la noche para luego repartirlas entre tu familia en bolsitas de tela roja, y las lleven en sus carteras o monederos durante todo el año para que "el dinero nunca falte".O también puedes prepararlas y cenarlas en la noche del 31 de diciembre.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * * KR