Año Nuevo 2026: 3 rituales para atraer la prosperidad desde el 1 de enero

Cada fin de año en vísperas de que comience el nuevo, es muy común que muchas personas realicen distintos rituales para desear y atraer abundancia y prosperidad. Estos rituales de Año Nuevo son actos simbólicos que combinan tradiciones culturales, psicología y espiritualidad.

Sirven para liberar la carga emocional de los fracasos y tristezas pasadas, así como también enfocar y alinear tu mente con tus metas, proporcionando el impulso psicológico necesario para trabajar por esa prosperidad durante todo el año.

Tres rituales para atraer prosperidad

Comer 12 uvas en la media noche

Uno de los más comunes: justo cuando sea media noche y el reloj anuncie la hora del nuevo día (primero de enero), se deben comer 12 uvas, una por cada campanada del reloj, proporcionándole a cada una un propósito o deseo específico. En este rito las uvas representan los 12 meses del año.

Limpiar la casa profundamente

Poco antes de la noche, limpia profundamente cada rincón de la casa ; tira cosas viejas o rotas, ropas que ya no uses, y barrer hacia afuera de la casa el 31 de diciembre para expulsar las malas vibras y dejar espacio a lo nuevo, como si fuese un cierre de ciclo. Este ritual se centra en purificar y renovar.

Lentejas para la abundancia

Las lentejas simbolizan abundancia y monedas, para que nunca falte el alimento y el dinero. Este ritual puede hacerse de varias formas:

Antes de que suenen las 12 campanadas del reloj que anunciarán el día del nuevo año, coloca en un puñado de lentejas crudas (secas) en tu bolsillo derecho y déjalas ahí mientras haces el brindis del año.

Otra forma de usar las lentejas es poniendo un puñado en un tazón o plato en el centro de la mesa durante la cena de año nuevo, y dejarlas ahí toda la noche para luego repartirlas entre tu familia en bolsitas de tela roja, y las lleven en sus carteras o monederos durante todo el año para que "el dinero nunca falte".

O también puedes prepararlas y cenarlas en la noche del 31 de diciembre.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

KR