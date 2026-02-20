Como es bien sabido, la carne de res es una excelente fuente de proteínas, con un alto valor biológico. Asimismo, consumirla de manera moderada ayuda a prevenir anemia, además de aportar energía duradera.Además de proteína, la carne de res es rica en hierro y vitamina B12, haciéndola fundamental dentro de una dieta balanceada, al mismo tiempo que es responsable de reactivar el metabolismo del cuerpo humano.A continuación te contamos algunos de los beneficios de la carne de res.Es importante resaltar que, por muchos beneficios que pueda aportar la carne roja, todos lo alimentos deben consumirse con moderación e implementarlos en una alimentación adecuada y balanceada.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * * https://www.whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03AL