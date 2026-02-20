Viernes, 20 de Febrero 2026

¿Cuáles son los beneficios de la carne de res?

La carne roja es un ingrediente esencial dentro de una alimentación sana y balanceada

Por: Alexia Desiree Lepe Lucas

Estos son algunos beneficios de la carne de res dentro de la alimentación. UNSPLASH / C. CAVAL

Como es bien sabido, la carne de res es una excelente fuente de proteínas, con un alto valor biológico. Asimismo, consumirla de manera moderada ayuda a prevenir anemia, además de aportar energía duradera.

Además de proteína, la carne de res es rica en hierro y vitamina B12, haciéndola fundamental dentro de una dieta balanceada, al mismo tiempo que es responsable de reactivar el metabolismo del cuerpo humano.

A continuación te contamos algunos de los beneficios de la carne de res.

¿Cuáles son los beneficios de la carne roja?

  • Mejoría en músculos: La carne es rica en sarcosina, una sustancia que juega un papel importante en la mejoría de los músculos, que también aporta energía.
  • Salud física: Como ya se mencionó, la carne de res contiene varias vitaminas, entre ellas la vitamina B6, la cual es capaz de mejorar el sistema inmune, acelerar el metabolismo. Por su parte, la vitamina B12 se desempeña en la producción de glóbulos rojos en la sangre.

  • Mejora el metabolismo: Al contener carnitina en abundancia, favorece al metabolismo de la grasa y mejora la resistencia física, además de la recuperación de lesiones.
  • Es rica en hierro: Este mineral ayuda a construir parte de la masa muscular, al tiempo que brinda oxígeno a todo el cuerpo a través de los eritrocitos.
  • Es una fuente de alanina: Esta se encarga de producir azúcar a partir de la proteína, proporcionando energía a todo en cuerpo, especialmente a los músculos.
  • Ayuda a la cicatrización: Al contener zinc y magnesio, favorece al crecimiento de los músculos, protegerlos del daño oxidativo, crea hemoglobina y ayuda a la cicatrización de la piel.

Es importante resaltar que, por muchos beneficios que pueda aportar la carne roja, todos lo alimentos deben consumirse con moderación e implementarlos en una alimentación adecuada y balanceada.

