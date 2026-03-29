Alergias estacionales: ¿Cómo controlarlas en esta primavera?

La primavera no solo representa árboles floreados, colores y un clima agradable para disfrutar en una linda tarde de caminata; para algunas personas puede significar la aparición de las famosas alergias estacionales.

¿Qué son las alergias estacionales?

Las alergias estacionales, también conocidas como rinitis alérgica, son la reacción del sistema inmunológico a causa del polen de árboles, gramíneas o malezas, y esporas de moho en ciertas épocas.

De no tratarse, estas alergias pueden resultar incómodas en la vida diaria, por lo que se recomienda tomar algunas medidas para evitarlas.

¿Cuáles son los síntomas de una alergia?

El principal lugar donde se presentan los síntomas es en la membrana que recubre internamente la nariz o también puede ser en la membrana que recubre los párpados y la parte blanca de los ojos.

Otro de los síntomas comunes es cuando los ojos lagrimean, a veces profusamente, y pican; asimismo, también se puede presentar tos y sibilancias o irritabilidad y dificultad para dormir.

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¿Cómo evitar las alergias estacionales?

Si quieres evitar o reducir las molestias de una alergia, estas son algunas recomendaciones que puedes seguir:

Evitar salir los días con mucho viento.

No cortar el césped, la maleza o ciertas tareas de jardinería.

Cuando llegues a tu casa, quítate la ropa que usas afuera y dúchate para enjuagar el polen de la piel y el pelo.

Cierra las puertas y las ventanas por la noche.

Evita las actividades al aire libre en las mañanas.

En caso de padecer alguna alergia o tener sospecha de tenerla, se recomienda acudir con un alergólogo para obtener una respuesta profesional de cómo tratarla.

Con información de Mayo Clinic.

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