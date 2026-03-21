Adiós a los toques: Cómo eliminar la estática del cuerpo

Las descargas eléctricas estáticas, conocidas popularmente como "dar toques", son un fenómeno que las personas pueden experimentar en distintas situaciones y que se produce por la acumulación de electricidad estática en el cuerpo.

El portal Repsol señala que esto ocurre cuando una persona camina sobre una superficie que genera fricción, tal como una alfombra, o cuando roza ciertos materiales, lo que ayuda a generar carga eléctrica en su piel. Cuando esta persona toca un objeto conductor, como una manija de metal o a otra persona, la carga se descarga repentinamente, causando una pequeña chispa y una sensación de choque.

Este fenómeno se presenta con mayor frecuencia en ambientes secos, señala Repsol, ya que la falta de humedad en el aire impide que la electricidad se disipe de forma gradual, lo que favorece la acumulación de carga en mayor cantidad.

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El dar toques suele ser más frecuente cuando hace calor porque el aire caliente suele ser más seco, especialmente en climas con poca humedad. La humedad en el ambiente actúa como un conductor natural que ayuda a disipar la carga eléctrica, reduciendo la acumulación de electricidad estática en el cuerpo. En cambio, cuando el clima es cálido y seco, la falta de humedad evita esta disipación, aumentando la posibilidad de que las personas acumulen carga estática y experimenten descargas de forma más común. Además, en temporada de calor, la ropa sintética y los zapatos con suelas de goma, que muchas personas usan, pueden favorecer aún más la acumulación de electricidad estática.

¿Cómo evitar la electricidad estática para no dar toques?

El portal NatGeo dice que existen ciertas medidas para que una persona no acumule carga y reduzca la frecuencia con la que da toques. Estas son formas naturales de descargar los electrones del cuerpo sin la sensación de choque.

Evitar usar ropa sintética. Según NatGeo, las fibras de origen sintético, como el nylon o el poliéster, favorecen que los electrones se acumulen debido al roce con el cuerpo. Es mejor usar ropa de fibras naturales como el algodón o la seda.

Según NatGeo, las fibras de origen sintético, como el nylon o el poliéster, favorecen que los electrones se acumulen debido al roce con el cuerpo. Es mejor usar ropa de fibras naturales como el algodón o la seda. Uso de cremas hidratantes. Las cremas hidratantes suavizan la piel, lo cual reduce la fricción entre las prendas textiles y el cuerpo.

Las cremas hidratantes suavizan la piel, lo cual reduce la fricción entre las prendas textiles y el cuerpo. Vestir zapatos sin suela de goma. Todos aquellos zapatos que no cuenten con una suela engomada facilitarán la corriente pase con facilidad del cuerpo a tierra sin causar los incómodos toques.

Todos aquellos zapatos que no cuenten con una suela engomada facilitarán la corriente pase con facilidad del cuerpo a tierra sin causar los incómodos toques. Humidificar la casa. Uno de los mejores aliados para la electricidad estática es el ambiente seco, por lo cual es aconsejable humedecerlo.

Uno de los mejores aliados para la electricidad estática es el ambiente seco, por lo cual es aconsejable humedecerlo. Usar acondicionador en el cabello. Al igual que las manos, el cabello tiende a resecarse en época de calor, por lo que la mejor medida es tenerlo hidratado al utilizar un acondicionador adecuado para evitarlo.

Al igual que las manos, el cabello tiende a resecarse en época de calor, por lo que la mejor medida es tenerlo hidratado al utilizar un acondicionador adecuado para evitarlo. Limpiar las manos con toallitas húmedas. Se puede quitar la carga de las manos al humedecer esta parte del cuerpo.

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