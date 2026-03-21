La protección solar debe adaptarse a tu vida, no al revés. Y en días como estos, donde la radiación UV alcanza niveles extremos, no importa si tu piel se quema con facilidad o casi nunca lo hace; el daño solar es acumulativo y silencioso, por eso hay que saber todo sobre bloqueadores.

Por los altos niveles de radiación ultravioleta (UV) cada vez más comunes, proteger la piel ya no es opcional ni estacional; es un hábito diario . Bajo estas condiciones, el uso de protector solar con un factor mínimo de SPF 30, además de gafas con filtro UV, ropa adecuada y evitar la exposición prolongada, se vuelve indispensable para todas las personas, sin excepción.

¿Qué significan realmente SPF, PA++++ o UVA?

Pero frente al anaquel de bloqueadores solares, entender las etiquetas puede ser confuso. ¿Qué significan realmente SPF, PA++++ o UVA? Más allá de tecnicismos, estos indicadores son clave para elegir el producto adecuado según tu estilo de vida y nivel de exposición.

El SPF (Factor de Protección Solar) mide la capacidad del protector para defender la piel de los rayos UVB, responsables de las quemaduras solares . Por ejemplo, un SPF 50 multiplica el tiempo que tu piel puede resistir sin quemarse frente al sol, siempre y cuando se aplique correctamente y se reaplique durante el día.

Por otro lado, la clasificación PA evalúa la protección frente a los rayos UVA, asociados con el envejecimiento prematuro y otros daños más profundos en la piel . Esta escala va de PA+ a PA++++, siendo esta última la más alta, ideal para contextos como el actual, donde la radiación alcanza niveles extremos.

En este escenario, más que pensar en “tipos de piel” desde el color, es importante considerar cómo reacciona tu piel al sol y, sobre todo, tu rutina diaria. No es lo mismo pasar horas al aire libre que trabajar en interiores con exposiciones intermitentes .

Bloqueador para tu tipo de actividad

Para quienes buscan practicidad y están en constante movimiento, ya sea por ejercicio o traslados largos, formatos como el UV Protection Sun Stick de Vaseline resultan funcionales, pues permiten reaplicar el producto fácilmente a lo largo del día sin necesidad de usar las manos, algo clave cuando la radiación se mantiene alta durante varias horas.

Si tu rutina implica exposición moderada pero constante, como traslados urbanos o actividades cotidianas, una opción ligera como la de Vaseline Daily Sun Cream, puede integrarse fácilmente al cuidado diario. Su textura cómoda y su enfoque en mantener la hidratación ayudan a reforzar la barrera cutánea frente al sol y otros factores ambientales como la contaminación o el aire acondicionado.

Por otro lado, para quienes prefieren un acabado más uniforme sin recurrir a maquillaje pesado, alternativas como la Tone-Up Sun Cream ofrecen un efecto que unifica el tono de la piel, convirtiéndose en un híbrido entre cuidado y estética, especialmente útil en el día a día.

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