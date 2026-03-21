¿La personalidad de tu gatito depende del color de su pelaje?

La relación entre las características físicas y el temperamento de los animales domésticos representa un campo de estudio fértil para la etología moderna. En el caso de los gatos, la creencia popular ha atribuido históricamente rasgos específicos a ciertos colores de su pelaje; no obstante, la comunidad científica comenzó a documentar evidencias que respaldan parcialmente estas nociones.

De acuerdo con especialistas de la Universidad de California en Davis, existen correlaciones estadísticas entre el patrón de color del pelaje y la frecuencia de conductas problemáticas o agresivas en el entorno doméstico, lo que plantea nuevas interrogantes sobre la genética del comportamiento en los gatos.

El hallazgo científico: patrones de color y niveles de agresividad en gatitos

Para determinar la existencia de este vínculo, los investigadores Elizabeth A. Stelow, Melissa J. Bain y Felipe H. Kass realizaron un estudio exhaustivo basado en más de mil 200 encuestas a propietarios.

En su artículo titulado “La relación entre el color del pelaje y los comportamientos agresivos en el gato doméstico”, publicado en el Journal of Applied Animal Welfare Science, los autores analizaron la conducta en tres escenarios específicos: visitas al veterinario, viajes en vehículo e interacciones cotidianas en el hogar.

Los resultados del análisis arrojan los siguientes puntos clave sobre el comportamiento felino:

Diferenciación por tonalidad: Los datos indican que los gatos de color naranja y aquellos con patrones bicolor (específicamente blanco con negro o gris con blanco) presentan mayores niveles de agresividad hacia las personas en el ámbito hogareño.

Los datos indican que los gatos de color naranja y aquellos con patrones bicolor (específicamente blanco con negro o gris con blanco) presentan mayores niveles de agresividad hacia las personas en el ámbito hogareño. Perfiles de serenidad: Por el contrario, los felinos de un solo color sólido (negros, blancos y grises) muestran una personalidad más serena y tranquila en sus interacciones diarias.

Por el contrario, los felinos de un solo color sólido (negros, blancos y grises) muestran una personalidad más serena y tranquila en sus interacciones diarias. Contexto del manejo: Es relevante señalar que el análisis de agresividad durante el manejo especializado mostró poca diferencia entre los colores. “El análisis de agresividad durante el manejo como en las visitas al veterinario mostraron poca diferencia entre los colores del pelaje en estos entornos”, describen los autores del estudio de la UC Davis.

Percepción humana y retos de socialización en gatitos

Más allá de la genética, la psicología humana juega un papel fundamental en la vida de estos animales. Mikel Delgado, investigadora de la Universidad de California en Berkeley, sostiene en su artículo publicado en la revista científica Anthrozoos que la percepción del color influye directamente en los procesos de adopción.

De acuerdo con su investigación, aunque los adoptantes afirman priorizar la personalidad, existe una creencia arraigada de que ambos factores están ligados. “Si bien los encuestados declararon que le dan más importancia a la personalidad que al color al seleccionar un gato de compañía, existe cierta evidencia de que creen que las dos cualidades están relacionadas”, especifica Delgado.

Finalmente, la naturaleza evolutiva del gato influye en su capacidad de convivencia. A diferencia de los caninos, los felinos no evolucionaron para integrar grupos sociales complejos. Según Moriah Galvan y Jennifer Vonk en su artículo “El otro mejor amigo del hombre: los gatos” (publicado en Animal Cognition), esta independencia evolutiva explica por qué presentan actitudes hostiles hacia desconocidos.

La socialización temprana sigue siendo, por tanto, el factor más influyente para mitigar las tendencias agresivas, independientemente de si el gato es naranja, negro o calicó.

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AO

