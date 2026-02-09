Además de pintar los troncos, estas son las plantas que debes tener en tu jardín para repeler mosquitos

Cada temporada de calor reaparece el mismo ritual: repelentes, velas aromáticas, insecticidas… e incluso la tradicional práctica de pintar los troncos de los árboles con cal. Aunque esta técnica se ha utilizado durante décadas —principalmente para proteger la corteza de plagas, hongos y cambios bruscos de temperatura—, muchas personas creen que también ayuda a mantener alejados a los insectos. Sin embargo, su efecto contra los mosquitos es limitado.

Si lo que buscas es una alternativa más natural, aromática y decorativa, existen plantas capaces de convertirse en tus mejores aliadas . Además de embellecer balcones y jardines, desprenden fragancias que resultan desagradables para estos insectos. Estas son las más efectivas:

Citronela: la reina antimosquitos

Es la más conocida y utilizada en velas, aceites y lociones repelentes. La citronela (Cymbopogon citratus) desprende un intenso aroma cítrico que interfiere con la capacidad de los mosquitos para detectar el dióxido de carbono y el olor corporal.

Una planta nativa de Sri Lanka y la costa Malabar y naturalizada en otros lugares como América y África. PIXABAY

Es una planta de exterior que necesita sol abundante y riego frecuente sin encharcamientos. Además, su aceite tiene propiedades antisépticas y se usa en aromaterapia.

Geranio limón: belleza y protección

El Pelargonium crispum destaca por su fragancia a limón y sus delicadas flores en tonos malva, blanco o rosado. No suele superar los 70 centímetros y es ideal para terrazas soleadas. Mientras más sol reciba, más intenso será su aroma y, por tanto, su efecto repelente.

El geranio limón necesita estar ubicado en un lugar muy soleado lo ideal es situarlos en zonas cercanas a puertas o ventanas. PIXABAY

Albahaca limón: útil en la cocina y el jardín

Además de dar sabor a pastas y ensaladas, la albahaca limón ayuda a mantener a raya a los mosquitos. Prefiere el calor y el sol directo, y puede cultivarse en maceta cerca de ventanas o puertas para crear una barrera natural.

Un beneficio adicional : sus hojas frescas pueden colocarse en pequeños recipientes en interiores para potenciar su aroma.

Lavanda: aroma relajante, efecto protector

La lavanda no solo perfuma el ambiente y aporta un toque provenzal al jardín, también es eficaz contra mosquitos y polillas. Necesita buena iluminación y riego moderado. Sus aceites esenciales se utilizan comúnmente en sprays naturales y pueden aplicarse diluidos sobre la piel.

Lavandula es un género de plantas de la familia de las lamiáceas. PIXABAY

Romero: resistente y multifuncional

El romero (Rosmarinus officinalis) es una planta rústica que tolera bien el calor y la sequía. Además de ahuyentar mosquitos, su aroma repele otros insectos. Un truco tradicional consiste en quemar ligeramente algunas hojas secas para intensificar su efecto en exteriores.

Caléndula: color que protege

Sus flores amarillas y anaranjadas no solo decoran: contienen compuestos que resultan molestos para los insectos. Además, la caléndula tiene propiedades calmantes que pueden aliviar picaduras leves. Florece desde principios del verano hasta otoño y necesita sol y buen drenaje.

Menta y sus variedades: frescura defensiva

La menta, el poleo y la menta silvestre desprenden aceites esenciales que alteran el sistema sensorial de los mosquitos.

La menta común es ideal para macetas (crece rápido).

El poleo puede hervirse y pulverizarse como insecticida natural.

La menta gatera contiene nepetalactona, un compuesto especialmente efectivo como repelente.

Eso sí, si tienes gatos, la hierba gatera puede resultarles irresistible.

Laurel: tradición mediterránea

El humo de las hojas secas de laurel ayuda a mantener alejados a los insectos. Es un arbusto resistente que requiere riego moderado y protección contra heladas. El laurel (Laurus nobilis) es una planta rústica y longeva que se adapta bien a diferentes condiciones, aunque prefiere climas templados.

Es una especie de planta perenne de la familia de las lauráceas. PIXABAY

Tomillo limonero y melisa: pequeños pero poderosos

El tomillo limonero libera una fragancia cítrica al frotar sus hojas, ideal para aplicar suavemente sobre la piel (previa prueba de sensibilidad).

La melisa, rica en citronelol, también resulta eficaz y necesita suelos bien drenados y buena exposición solar.

Eucalipto y crisantemo: aliados más potentes

El eucalipto, conocido por su aroma balsámico, contiene eucaliptol, un compuesto utilizado en productos repelentes comerciales. El crisantemo, por su parte, contiene piretrina, sustancia que se emplea en insecticidas naturales desde hace siglos.

Árbol de rápido crecimiento originario de Australia ampliamente valorado por sus propiedades medicinales y usos industriales. PIXABAY

¿Realmente funcionan?

Es importante aclarar que ninguna planta actúa como un “escudo invisible”. Su eficacia depende de la cantidad, ubicación y concentración de aroma. Lo ideal es combinarlas, colocarlas cerca de puertas y ventanas y mantener el jardín libre de agua estancada, ya que los mosquitos se reproducen en ambientes húmedos.

En comparación con insecticidas químicos, estas alternativas son más amigables con el medio ambiente y aportan beneficios estéticos y aromáticos. En interiores, las plantas carnívoras pueden ayudar a controlar la presencia de insectos , aunque funcionan mejor como complemento que como solución única.

Al final, más allá de pintar los troncos o recurrir a soluciones industriales, llenar tu jardín de plantas aromáticas puede convertirse en una estrategia natural, decorativa y funcional para disfrutar del aire libre sin zumbidos incómodos.

