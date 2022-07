Yucatán, entre “Metrópolis” y “Ciudad Gótica”

En los últimos años, Yucatán ha logrado colarse en la lista de “viajes de ensueño” de miles de aventureros. Dejó de ser un destino que apostaba por Mérida y Chichén Itzá como sus únicas grandes joyas y ahora coloca sobre la mesa múltiples tesoros: Zonas arqueológicas, playas, descanso de lujo, opciones familiares, selva, Pueblos Mágicos, cultura y una ingente gastronomía. A lo anterior se suma que su presencia en el imaginario del turista ya no solamente abarca la República Mexicana y el extranjero…ahora también llega al mundo de la ficción.

Del 21 al 24 de julio, un equipo de la Secretaría de Fomento Turístico del Estado (Sefotur) de Yucatán fue a promover los encantos turísticos de su Entidad a diversos puntos de California, haciendo un acto de presencia en la convención de ciencia ficción y cine más importante de Estados Unidos: La Comic-Con de San Diego.

Michelle Fridman, secretaria de fomento turístico de Yucatán, destaca para los lectores de PASAPORTE: "La exposición que tuvo el Estado durante este evento nos permitió llegar a nuevo mercado y afianzar nuestra presencia entre los turistas. California no era un mercado ‘natural’ para el viajero que viene a Yucatán, pero se está comenzado a trabajar a raíz de que ahora tenemos un vuelo que conecta a Mérida con Tijuana”.

Con las dos penínsulas conectadas sin escalas, esta apertura de ruta le permitirá a Yucatán atraer un inmenso mercado, tanto latino como anglosajón. Los asistentes a la Comic-Con se hicieron una buena idea de lo que podrán encontrar en esta Entidad, pues Fridman destacó que llevaron una muestra de su gastronomía y de cerveza artesanal, así como la venta de mercancías.

Además, en la Comic-Con quedó demostrado que si “Metrópolis” tiene a “Superman” y “Ciudad Gótica” a “Batman”, Yucatán también tiene a su propia heroína: “Donia Way”, peculiar y tierno personaje que enseña sobre la antiquísima cultura yucateca, sus recetas, sus palabras y costumbres de una forma divertida (en Instagram la encuentras como @donia_way).

“Donia Way”. La embajadora estuvo presente en la Comic-Con e incluso conoció a “El Santos”, personaje del monero tapatío Trino. CORTESÍA/Sefotur

Conquista nuevos espacios

La presencia de Yucatán en California no se limitó al interior de la Comic-Con. Michelle Fridman destacó que se montaron actividades de promoción en varios puntos de la ciudad de San Diego, como la House of México en Balboa Park (con exhibición de artesanías), el Farmer’s Market (donde se vendieron hamacas, guayaberas y productos no perecederos en beneficio de artesanos de esa Entidad), así como el Consulado General de México en San Diego.

Michelle destacó que el volumen de viajeros a Yucatán ya comienza a alcanzar los niveles previos a la pandemia, una meta que alcanzada a base de una inmensa paciencia y ciertos ejes: Llegar más lejos, conectar mejor a los viajeros y robustecer los productos turísticos.

Más que la capital

“Una de las metas que teníamos cuando comenzamos la administración era descentralizar el turismo. Mostrarle a la gente que Yucatán es mucho más que Mérida”, anota Fridman. Sin restarle brillo a la capital yucateca, es verdad que ahora un viajero tiene múltiples opciones para disfrutar de la Península.

Hoy, los Pueblos Mágicos de Yucatán están mejor preparados para recibir más turistas con mejores instalaciones. A lo anterior se suma una oferta culinaria cada vez más robusta, que se abre a las manos de chefs y creativos que llegan de todo el mundo para poner su “granito de sal” a un recetario que ya es rico.

Sabores, cultura, historia y alegría, una combinación yucateca que ni “Superman” ni “Batman” se pueden quedar sin disfrutar.

¿Cuáles son sus Pueblos Mágicos?

Izamal: El primero del Estado con esa denominación y famoso por su bello color amarillo.

Valladolid: Dueño de una espectacular arquitectura colonial con múltiples ecos mayas.

Maní: Con su espectacular convento de San Miguel Arcángel y profundas leyendas por conocer.

Sisal: Pueblo frente al mar con infinitas posibilidades.

PREPARA LAS MALETAS

Vuela directo

Ya es posible disfrutar sin escalas de Yucatán. Desde Guadalajara toma un vuelo a Mérida con líneas como VivaAerobús y Volaris. Recuerda que adquirir tus boletos con tiempo te permitirá tener mejores tarifas.