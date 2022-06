Valet parking: ¿Chocaron tu carro en el servicio que ofrecen? Te decimos qué hacer

En muchas ocasiones cuando las personas acuden a algún evento, fiesta, lugar de entretenimiento o restaurantes es difícil encontrar estacionamiento para que puedan dejar su coches, pero existe este servicio del valet parking el cual te quita de apuros.

Las empresas ofrecen este servicio que da comodidad a los clientes, consiste en que ellos dejen las llaves en la entrada para que un miembro del personal estacione el auto en un estacionamiento con el cual cuentan y que las personas no batallen en encontrar un lugar o bien que sufran algún robo o daño en las calles de la ciudad.

Sin embargo siempre existen casos en los que al momento de entregar tu vehículo está chocado y la empresa no quiere hacerse cargo de los daños, sin embargo estás en tu derecho de que se hagan responsables.

¿Qué hacer si chocan con tu carro en el valet parking?

El valet parking por ser un servicio deben hacerse responsables en caso de dañar tu carro, así lo indica la Ley Federal de Protección al Consumidor que obliga a estas empresas a pagar los daños ya que están ofreciendo un servicio y deben hacerse cargo.

Debes estar preparado para este tipo de cosas, por eso te damos estas recomendaciones que debes seguir:

Primero que nada corrobora que el servicio cumpla con el reglamento, ya que la Ley Federal de Protección al Consumidor una de las primeras reglas que obliga es su artículo 57, el cual dice “en todo establecimiento de prestación de servicios, deberá exhibirse a la vista del público la tarifa de los principales servicios ofrecidos, con caracteres claramente legibles”.

Algo muy importante es asegurarte que tu boleto sea entregado, pues en caso de que tu auto sufra algún daño este es tu comprobante o contrato que te respalda.

En caso de que no quieran pagarte el daño, no entregues el boleto y conservarlo para que la ley te proteja.

Normalmente estas empresas te indican en su cláusula que ellos no se hacen responsables por daños en tu carro, pero esto no procede ante la ley, pues en su artículo 85 se lee lo siguiente: “Para los efectos de esta ley, se entiende por contrato de adhesión el documento elaborado unilateralmente por el proveedor, para establecer en formatos uniformes los términos y condiciones aplicables a la prestación de un servicio (…) en el cual, no podrá implicar obligaciones inequitativas o abusivas, o cualquier otra cláusula o texto que viole las disposiciones de esta ley”.

Ahora con estas recomendaciones si llegas a pasar por un momento así, puedes exigir con Ley Federal de Protección al Consumidor que se hagan responsables en caso de chocar tu auto.

MF