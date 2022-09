Tortas ahogadas que ningún jalisciense se puede perder

Por: @foodie_gdl

Pero… ¿Cuál es el origen de las tortas ahogadas?

Su nacimiento es incierto, es verdad que en muchos puestos de tortas ahogadas se cuentan historias distintas sobre su origen; pero hay una en particular que se escucha frecuentemente y es la historia de “el güero”, quien unos años después en 1955 comenzaría a comercializar las primeras tortas ahogadas en su local en el centro de la ciudad después de dejar caer por accidente un lonche en la salsa de jitomate, naciendo así la famosa torta ahogada.

Sin importar su origen, las tortas ahogadas se volvieron parte del día a día de los tapatíos y aquí te dejo las mejores opciones para cada ocasión.

Para la cruda: Tortas Ahogadas Dany’s

La mejor cura para la cruda es un buen desayuno con mucho picante y las tortas de Dany´s cumplen con esa función como ninguna otra, están ubicadas sobre la calle Justo Sierra, entre Bernardo de Balbuena y Alfredo R. Plascencia, si no eres tan fan del picante pídela solo “un cuarto ahogada”, pero si eres valiente pídela bien ahogada para revivir después de una noche de fiesta. Me encanta que su chile pica horas después.

Las diferentes: Tortas Profe Jiménez

Estas tortas me encantan porque tienen opciones diferentes a lo típico, pide tu torta especial con panela y no te vayas sin pedir tu destruido, que es un taco dorado (yo pido de papa) con pancita y chicharrón, una experiencia crujiente y deliciosa. Y para los vegetarianos el de panela, que también es delicioso.

Las de la nostalgia: Tortas Colomos

Estas tortas ahogadas me traen muchísimos recuerdos porque son las que me llevaban desde que era chiquita y desde entonces no puedo dejar de visitarlas. La carne de estas tortas es riquísima, tienen pura carnita con cebolla desflemada y si quieres le puedes poner lechuga. Pídela ahogada o media ahogada dependiendo de cuánto te gusta el picante. Las encuentras en la calle José María Vigil 1874, en el puro corazón de Santa Tere.

Las que no fallan: Tortas Toño

Las tortas ahogadas “Toño” son súper cumplidoras porque tiene nueve sucursales en Guadalajara y abren a diario, así que si tienes antojo de una torta seguro que cerca de donde estés hay una sucursal. Los tacos dorados con carnitas arriba también son una delicia, no dudes en pedirlos cuando los visites.

Las clásicas: Don José el de la bicicleta.

Si eres fan de las tortas ahogadas, seguro que ya has probado las de Don José, que son de las más antiguas de Guadalajara. Si te gustan en bolsa esta es una súper opción, además de su salsa que aquí se sirve con jitomate crudo lo que les da un toque muy especial.

Para los amantes de las carnitas: Las de Enrique el viejo en la americana

A tres cuadras del templo Expiatorio se encuentran unas tortas ahogadas que destacan por el sabor de sus carnitas, la pancita está a otro nivel, y ni hablar del chicharrón que le da un toque muy especial a la torta. Además manejan una variedad de carnitas como en pocos lugares: buche, lengua, riñón y corazón; sólo para los más valientes.

