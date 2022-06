Temporada de graduaciones: Tips para elegir el outfit ideal

El fin de cursos está cerca y eso solo nos anuncia el regreso de la temporada de graduaciones, una de las fechas más importantes que marca el final de una etapa y el inicio de otra nueva. Para este día es imprescindible elegir un traje que te haga lucir bien, cómodo y a la vez elegante. Para esto, Diseños Labor de la mano de sus marcas como Calvin Klein, Michael Kors, Daniel Hechter, Lauren Ralph Lauren, Nautica Tailored y su marca propia, nos dan las mejores opciones y tips para elegir un traje que vaya ad hoc con tu estilo y personalidad en un día tan especial.

Lo primero a tomar en consideración es elegir el fit que nos haga sentir cómodos y seguros:

Slim fit: Un traje con un saco ceñido a los hombros, pecho, cintura y mangas; pantalones estrechos para crear una silueta moderna y afilada. Es un look que funciona bien para todos los hombres, pues este fit se ajusta a la silueta de cada uno dándole mayor definición.

Foto: Cortesía Diseños Labor

Classic fit: Tiene un corte que brinda mayor libertad al área de pecho y cintura, resultando en más espacio y comodidad, es un traje con menos construcción a comparación de otros y que a pesar de ser un poco más amplio, da gran forma al cuerpo sin caer en el estilo oversized.

Foto: Cortesía Diseños Labor

Modern fit: Este fit se puede decir que es el intermedio entre el slim fit y el classic fit, pues su estructura permite un rango de movimiento amplio y cómodo pero en una silueta definida, ya que a comparación del classic fit, este tiene un corte más fino en hombros, pecho y cintura.

Foto: Cortesía Diseños Labor

Escoger la camisa es igual de importante, hay que tomar en cuenta diferentes aspectos como: saber la talla correcta, para esto es necesario conocer la medida del cuello (que no sea ni muy ajustado, ni muy holgado) y la longitud de las mangas (que al menos salga medio centímetro del saco); largo ideal de camisa, este debe ser suficiente para que no se salga del pantalón con facilidad. Y, por último, pero no menos relevante el tejido, éste será crucial para mantenernos frescos, cómodos y secos por el mayor tiempo posible.

Foto: Cortesía Diseños Labor

En cuanto a los colores o tonalidades de un traje, se debe definir la formalidad del evento. Calvin Klein, Michael Kors, Daniel Hechter, Lauren Ralph Lauren, Nautica Tailored y Diseños Labor tienen una gama completa de colores que van desde los más clásicos como el negro, gris y azul marino (para eventos muy formales) hasta colores más arriesgados como el vino, verde militar y azul eléctrico (para eventos con un dress code más relajado). Además, incluir patrones con texturas y tejidos, pueden hacer una gran diferencia.

Foto: Cortesía Diseños Labor

Y finalmente, para terminar y acentuar el look, no solo se trata de añadir corbatas o moños, otras opciones de accesorios que le darán un upgrade al outfit pueden ser calcetas con algún patrón o color divertido que combine o contraste con el color de la camisa; otra opción para complementar son los clásicos pañuelos y mancuernillas para dar un toque más elegante.

Seleccionar el traje adecuado es importante, pero no debemos olvidar la camisa y los accesorios que lo acompañan. La forma más fácil de destacar es mantenerse siempre fiel a nuestro estilo y a lo que nos hace sentir cómodos, seguros y atractivos.

Con información de Diseños Labor

