Una nueva etapa viene para los 92 graduados del American School Foundation of Guadalajara de Seniors que este 2025 dicen adiós a uno de los momentos más significativos de nuestra vida donde los amigos, los planes a futuro y la emoción de qué profesión elegiremos son parte de esta fase inolvidable.

Para celebrar en grande, Conceptúa organizó la súper fiesta de graduación el 14 de junio en Hacienda La Escoba, a la que acudieron cerca de mil 500 invitados, los cuales fueron mil 245 de dinner y 250 de after dinner, sorprendiéndolos hasta la madrugada.

A la entrada de los graduados hubo cocteles de bienvenida, así como un violinista y saxofonista durante la cena, se proyectó además un video hecho por Neos que fue encabezado por Dimitri Fafutis, Basili Fafutis y Giorgos Baoustsos con los mejores momentos que vivió la generación. No pararon de bailar y disfrutar en la pista, sin olvidar el emotivo vals con los papás.

La cena incluyó entrada un aguachile de atún y unas flautas de mole, salmón encostrado en una cama de de mozzarella y un delicioso filete; de postre pay de lotus, pay de limón y volcán de chocolate. Para la cena de desvelados ofrecieron lonches de chilaquiles.

American School: Discurso de despedida y brindis de honor

El tema de la decoración fue una noche estrellada con la luna al centro de la pista y rodeada de luces; todo el salón se llenó de pequeñas lucecitas que simulaban estrellas. Los centros de mesa fueron de color blanco y follaje, al igual que los postes de la pista. Para el ambiente de la fiesta tocó el DJ Eduardo de León y la canción de entrada para los graduados fue Il lived by One Republic, mientras que para el vals eligieron You’ll be in my heart de Phil Collin’s.

El esperado after fue en la misma hacienda donde tocó el dj de anima Asere, ofreciendo variedad de bebidas.

Evento: Graduación The American School Foundation of Guadalajara. Fecha: 14 de junio. Lugar: Hacienda La Escoba. Cita: 21:00 horas.

CP