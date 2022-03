Stinger GT, el hechizo de un Gran Turismo

El Kia Stinger GT es de esos autos que se encargan de hacerte el día. Envidio a los dueños de uno, pues la puesta a punto visual es impecable, con un diseño que aun estando detenido el auto expresa movimiento, pero no solo es eso, pues cuando rodamos con él es un imán de miradas… y cómo no, pues este auto que nos tocó probar fue en un color blanco que a pesar de intentar ser discreto no pasaba desapercibido y es un claro ejemplo de que la deportividad no está peleada con la elegancia.

Por fuera cuenta con rines de 19 pulgadas de diámetro que ocultan los calipers de freno en color rojo, además, las luces son full LED y adiciona el encendido y apagado automático así como la función de giro. Y el alerón trasero se posa integrado sobre la cajuela cuya apertura también levanta el medallón, al más puro estilo de los liftback.

Pasamos al interior y comenzamos con el apartado tecnológico, donde encontramos un cargador inalámbrico, asientos con calefacción y ventilación, pantalla de infoentretenimiento de 8” con conectividad para smartphone con Android Auto y Apple CarPlay, la cual tiene una ligera demora en su reacción, así como un clúster digital de 7” con multi-información. Tenemos también el volante deportivo en “D”, las ventilas de aire circulares montadas sobre el tablero hecho de material suave con tela tipo gamuza, así como terminados metálicos en puertas y bocinas que dan paso al sistema de audio Harman Kardon con 15 altavoces. También nos gustan los vivos en color rojo presentes tanto en el emblema GT del volante como en las costuras de los asientos y cinturones.

Los vivos en color rojo se aprecian en los asientos, volante, emblema GT y cinturones de seguridad, para realzar su deportividad en la cabina. EL INFORMADOR/M. Castillo

Y ya que tocamos el tema de seguridad, el Stinger GT ofrece toda la tecnología mediante los Sistemas Avanzados de Asistencia a la Conducción (ADAS, por sus siglas en inglés) denominada “Drive Wise” que engloba el paquete de asistencia de prevención de colisión en el punto ciego, asistente de mantenimiento de carril, evasión por posible colisión frontal, seguimiento de carril y el control electrónico de la suspensión la cual monitorea en tiempo real las condiciones del camino adaptándose a la necesidad de nuestra conducción y el tipo de superficie. También ofrece siete bolsas de aire y cámara con visión 360 grados, la cual transmite a la pantalla una imagen de forma nítida incluso de noche.

Y ya que pasamos al manejo, destacamos el contar con cosas como el divertido Launch Control para hacer un 0 a 100 o un cuarto de milla más preciso; el ajuste de los modos de manejo se hace mediante el “drive mode” y la palanca electrónica de cambios (shift by wire) es exacta como promete. Y para aumentar la emoción en la conducción, el Kia Stinger GT cuenta con válvula de escape con sonido regulable.

El motor twin-turbo de 3.3 litros con 368 caballos de potencia y 376 libras-pie de torque ofrecen el músculo suficiente para mover la masa de casi dos toneladas de peso de este auto, que aunque no lo parezca sí es robusto y se siente en la conducción, sobre todo en la aceleración inicial donde requerimos poner el pie con más fuerza para que el auto tenga la reacción que necesitamos para un rebase. A cambio, tenemos una dirección precisa, con una suspensión electrónica que sí se siente la diferencia gracias a esa adaptabilidad en el trayecto y que transmite mayor confort al interior, pero sin dejar de informar al conductor sobre dónde está rodando.

Más allá del precio, ¿vale la pena comprarse esta versión GT sobre el GT Line? Bueno, si lo que buscas es absoluta deportividad, el GT es tu auto, con esos aires de coche individualista pero con el espacio y beneficios que te ofrece un buen sedán. En cambio, estéticamente son muy similares ambas versiones, por lo que el punto de desempate quedará en tu presupuesto al pagar casi 200 mil pesos más por el GT, eso si quieres ese dinamismo y cosquilleo deportivo en tu oído. Sin embargo, cualquiera de los dos vale muchísimo la pena.

La silueta de este Stinger es enmarcada por el estadio de Chivas y nos muestra el lado más atrevido del sedán con esas enormes cuatro salidas de escape. EL INFORMADOR/M. Castillo

Ficha técnica

Motor

V6; 3.3 litros; Turbo; Potencia: 368 HP @ 6,000 rpm. Torque: 376 @ 1,300-4,500 libras-pie.

Tracción

Trasera

Transmisión

Automática de ocho velocidades (8+R).

Frenos

De discos ventilados en las cuatro ruedas, con ABS y EBD.

Suspensión

Independiente en ambos ejes, tipo McPherson adelante y Multilink atrás, con ajuste adaptativo.

Dirección

Con asistencia eléctrica.

Dimensiones (mm)

Largo: 4,830.

Ancho: 1,870.

Alto: 1,400.

Distancia entre ejes: 2,905.

Capacidad

Peso: 1,909 kilogramos.

Tanque: 60 litros.

Cajuela: 406 litros.

Precio

975 mil 900 pesos (precio variable)