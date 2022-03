Sorpresa michoacana

Hay un común denominador que he encontrado entre quienes tienen mucho éxito cocinando y vendiendo carnitas. Y no solo es que sean michoacanos, sino que tengan 20 años haciéndolo. Esta es la historia de Alex, quien desde ese tiempo inició su carrera en su natal Quiroga, Michoacán.

Comenzó allá, y después de 12 años de oficio, se trasladó a la Zona Metropolitana de Guadalajara, donde inició y tomó fama en Av. Ramón Corona casi con Camino Real a Colima, en la entrada de Santa Anita pueblo.

Hace unos 4 años se acercó a Periférico, instalándose en Camino a Santa Ana Tepetitlán, una ancha calle que sigue pasando Periférico por López Mateos, hacia el Sur. Sobre la banqueta estuvo 4 años para, hace 6 meses, mudarse enfrente en un local bien establecido.

Desde la entrada te encuentras a un par de taqueros atendiendo la fila de personas que van llegando para pedir sus tacos. Y es que allí donde vemos que se arremolina la gente, ¡ahí es!

De inicio al formarte, ves que se estira la mano de un taquero hacia a ti y te ofrece un taco de cortesía, de bienvenida, para que mientras esperas lugar vayas probando las delicia de estas carnitas. Este es con una sola tortilla y con un poco de carne al centro. Nada que ver con lo que está por venir.

Los tacos de carnitas ($20) tienen básicamente de todo. Su método de cocción inicia con un buen sellado de todas las piezas para luego hacer este confit (sí, los mexicanos también podemos ser elegantes en nuestras cocciones), que es la técnica de sumergir en grasa la carne para que se cocine.

El primer taco que me dieron era de solo maciza, te la ofrecen sin preguntar, pues es la parte que más gusta. Yo el primero lo pedí de costilla, aunque aquí no la manejan como tal ya que, dicen, era difícil de comer en taco por el hueso. Pero te dan aldilla, muy jugosa y llena de sabor que comúnmente también llaman falda. Y claro, coronado con cuero de lo más bueno que he probado. La carnita es de color café intenso, con ese sabor profundo y algo dulce al final.

El segundo taco lo ordené una vez que me acabé el primero para que no se enfriara. Fue de maciza con buche y cuero. Sí, cuero porque merecía repetir, es para el taco lo que Sancho es para el Quijote. Y la verdad es que no soy tan fan del buche pero me insistieron tanto mis amigos que me di, y en verdad está de lo más suave y bueno. A veces lo había sentido algo chicloso pero aquí no es el caso, se siente al dente, y al morderlo sale ese sabor en forma de líquido celestial.

El restaurante tiene una isla con salsas de alto y bajo picor, cebolla y rábanos, entre otras cosas, para vestir los tacos a tu gusto. También tiene cuartos, medios y kilos para llevar, pero la mayoría llega a taquear.

¡Sé feliz!

Carnitas Quiroga