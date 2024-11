Sinceridad está sobrevalorada, explica un especialista

La sinceridad es considerada por muchas personas como una cualidad esencial para una comunicación honesta, y es una cualidad deseable en las personas que nos rodean. Sin embargo, algunos especialistas en comunicación han empezado a cuestionar este ideal, explicando que ser "completamente sincero" puede no ser la mejor opción en nuestras interacciones cotidianas.

En un artículo reciente, la experta en comunicación, Aurora Michavila, explicó que hay situaciones en las que omitir o adaptar la verdad puede ser un acto de empatía y comprensión.

La idea no es hacer una apología a la mentira, sino saber cuándo y cómo gestionar la información. La especialista enlistó cinco escenarios en donde la sinceridad puede ser un problema.

Cuando la otra persona no puede cambiar la situación: Imagina a alguien enfrentándose a un desafío importante, como dar una charla en público con poco tiempo para prepararse. La experta destaca que, en este caso, señalar los errores solo debilitaría la confianza. La sinceridad en ese momento sería un obstáculo, no una ayuda.

Si la persona no está emocionalmente preparada: Enfrentar la verdad requiere ciertos recursos emocionales y no todos están siempre en condiciones de asimilarla. Decir la verdad a alguien en estado de vulnerabilidad o shock puede causar un sufrimiento innecesario.

Durante un proceso de aprendizaje: La especialista enfatiza que el crecimiento personal es un proceso gradual y que al señalar defectos o errores en el momento incorrecto, podemos interferir en el aprendizaje de la persona. La honestidad acá debe ser cuidadosa y medida, permitiendo un crecimiento paulatino.

Cuando la verdad no aporta valor: Decir algo que solo causará malestar o no contribuirá en nada positivo a la otra persona no siempre es necesario. La pregunta es: ¿realmente lo necesita la otra persona o es solo nuestro deseo de expresar nuestra opinión?

Si no es el lugar ni el momento adecuado: A veces, soltar una verdad en el momento equivocado puede ser perjudicial. Respetar el contexto y el espacio de la otra persona es fundamental para una comunicación efectiva y empática.

La sinceridad es un valor importante, pero gestionarlo adecuadamente en función del contexto puede hacer una gran diferencia en nuestras relaciones. Así, saber cuándo callar o adaptar la verdad puede ser un acto de compasión y en ocasiones, la decisión más sabia.

Con información de SUN

MBV