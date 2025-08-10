Estos son los tonos de tinte que NO cubren las canas

El procedimiento de teñir el cabello blanco debe ser cuidadoso, pues con la pérdida de melanina, es decir, del pigmento natural del pelo, no siempre puede reaccionar como se espera a los productos que se le aplican.

En este sentido, es importante decantarse por los tonos que garanticen una cobertura uniforme y que ayuden a lograr un aspecto natural, además de proteger la salud del cabello.

¿Qué tonos de tinte no cubren las canas?

Las canas, al carecer de melanina, requieren de tintes intensos o similares al tono natural del cabello para lograr una buena cobertura.

Seguramente habrás pensado que los rubios extra claros son la mejor opción... ¡error! Dichos tonos no cubren, en realidad suavizan y difuminan las canas. Esto puede ser ideal si buscas aportar iluminaria, pero no si tu intención es ocultarlas.

De acuerdo con los expertos de L’Oréal Paris, los rubios claros, cenizos, grisáceos y nacarados:

No se fijan con fuerza a las hebras del cabello blanco.

No cubren por completo las canas, solo crean matices o un efecto iluminado.

Requieren de retoques constantes, lo que implica invertir tiempo y dinero.

Esto no quiere decir que las personas con canas no pueden usar un tinte rubio; el secreto está en seleccionar la tonalidad adecuada y tener siempre presente que sirve para disimularlas, no para ocultarlas al 100 por ciento.

¿Qué tono de tinte cubre mejor las canas?

Los rubios platinados son una buena alternativa. Dicho color luce bien cuando se aplica con técnicas como balayage, que integra las canas al look y es de bajo mantenimiento.

Si buscas camuflar las canas por completo, los tintes oscuros son eficaces; desde el chocolate profundo hasta el castaño intenso, ambos tienen una cantidad alta de pigmento, lo que permite que el color se fije de forma uniforme, incluso en las hebras sin melanina.

Comenzando por el borgoña y llegando al caoba, estos tintes aportan luz al cabello y mucho estilo; funcionan bien sobre bases oscuras y son ideales para crear un look atrevido.

La intensidad del pigmento hace que las canas se integren al color de manera natural. Y otra de sus ventajas es que no requieren retoques constantes.

Actualmente, en el mercado puedes encontrar tintes que pintan el cabello y además protegen su textura. De acuerdo con el blog de Garnier, también hay opciones que permiten ajustar el tono según la base natural y el nivel de canas.

Opta por técnicas con reflejos o luces suaves: Dan dimensión sin necesidad de una cobertura completa.

Tintes temporales o fantasía: son perfectos para jugar con las canas, sobre todo al elegir tonos como el lavanda o rosa vintage.

Accesorios: las diademas anchas, pañuelos de seda y pinzas pueden ayudarte a ocultar las canas en un peinado.

Los tintes extra claros no son tus aliados si buscas la cobertura total de las canas. Pero si prefieres una melena con luz, pueden ser un acierto total en tu look.

