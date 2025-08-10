¿Cómo puedo prevenir la hipertensión? Esto responde experta

Según la página especializada en medicina y salud, MedlinePlus, la presión arterial es una medición de la fuerza ejercida contra las paredes de las arterias a medida que el corazón bombea sangre al cuerpo.

Por otro lado, la hipertensión es el término médico que se utiliza para describir la presión arterial alta, la cual, en caso de dejarse sin tratamiento, puede llevar a muchas afecciones médicas que incluyen enfermedades del corazón, accidente cerebrovascular, insuficiencia renal, problemas en los ojos y otros problemas de salud . Magdalena Perelló, cardióloga clínica citada por CuídatePlus, explica los riesgos de esta situación.

Las personas pueden padecer de hipertensión y no darse cuenta durante años, pues es un padecimiento silencioso que va dañando órganos como el corazón, el cerebro y los riñones. La clave para evitar los efectos nocivos de la hipertensión, según la experta, es prevenir y saberla detectar.

Uno de los asuntos que más preocupa a la comunidad médica especializada en cardiología es que cada vez se presentan más casos de hipertensión en personas jóvenes, incluso en adolescentes: se estima que alrededor del 10 % de los jóvenes adultos ya presentan hipertensión y sus estragos, señala Magdalena Perelló. " El problema es que muchos piensan que la hipertensión es cosa de mayores y no se sienten vulnerables ".

Causas

Detrás de los datos mencionados se encuentran factores como:

La alimentación con demasiada presencia de ultraprocesados, comida rápida y productos cargados de sal

El sedentarismo

El estrés crónico, que mantiene elevadas hormonas como el cortisol y daña nuestros vasos sanguíneos

El tabaquismo

El sobrepeso y la obesidad

Según Perelló, la hipertensión afecta primero a los vasos sanguíneos más pequeños, como los del cerebro, el riñón o la retina, órganos muy sensibles a los cambios de presión. De hecho, es la principal causa prevenible de accidentes cerebrovasculares, es decir, ictus y hemorragias cerebrales, un factor clave en la insuficiencia renal y una amenaza para la visión.

Te recomendamos: Conoce todo lo que llegará a Prime Video en agosto en este nuevo mes

Medidas preventivas para la hipertensión

Reducir el consumo de sal a menos de 5 gramos al día

Aumentar el consumo de alimentos ricos en potasio, magnesio y fibra

Evitar los ultraprocesados

Moverse cada día, con un ejercicio moderado que incluya trabajo de fuerza

Gestionar el estrés y cuidar el sueño

Dejar de fumar

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

FF