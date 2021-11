Ricardo Luévanos: Abre tu mente

El diseño es: “Es lo que me mantiene vivo, crear cosas nuevas, expresarme y darle salida a todos mis sentimientos a través de él. Es como percibimos y nos adaptamos a los tiempos”.

Aviario de Ricardo Luévanos



¿Qué te inspira a seguir diseñando?

“El día a día, personas que admiro, descubrir cosas nuevas y sobre todo, decir todo lo que quiero por medio de lo que me gusta hacer”.

Como artista, ¿qué sientes que te falta hacer?

“Explorar mi lado análogo que por cuestiones de tiempo lo he dejado un poco a un lado, ya que el 80% de mi trabajo es digital. Aunque me funciona y es muy detallado, me gustaría tener la oportunidad de trabajar directamente con mis manos sin una computadora de por medio”.



¿Cuál ha sido tu mayor reto hasta este momento?

“Cuando hice Amor por México en 2017 y 2018, una colaboración a nivel nacional con la cadena C&A”.

Foto: Drea Producciones

¿Cómo has vivido estos tiempos de contingencia?

“Este tiempo me dio al principio mucho caos mental, pero al paso de los días descubrí que me gusta mucho estar a solo; el trabajo no paró, pero yo decidí hacer cosas distintas y ver un poco más por mí”.



¿Cómo haces para seguir reinventándote y tener ideas frescas?

“Es algo complicado de explicar y no tengo una fórmula concreta. Mi círculo de amigos es bastante reducido, mi vida es una rutina que me gusta mucho y trato de alimentar mis ideas lo más que puedo siguiendo proyectos que me gustan, diseñadores que admiro, leyendo y escuchando música que me inspira. Aunque las raíces de mi inspiración siempre serán las mismas, con el tiempo todo va evolucionando”.



Nombre completo: Ricardo Luévanos.



Estudios: Diseño para la Comunicación Gráfica en la Universidad de Guadalajara.



Redes sociales: Instagram @ricardoluevanos



+ de Ricardo

Ilustración de Ricardo Luévanos



1. Admiración: Raf Simons / Almodóvar / Juan Gatti.

2. App: Instagram.

3. Hobbie: Ver series y dibujar.

4. Platillo: El mole.

5. Lugar favorito en el mundo: Tokio.

6. Gusto culposo: La chancla con calcetín.

7. Música que te inspira: Lykke Li.

8. Libro: Terminé de leer Un mundo feliz.

9. Frase: Whenever I want you all I have to do is dream.

10. Viaje: Islandia.

