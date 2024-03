Mariana Macías: sueños de alta costura sin límites

Ganadora del certamen Top Model of The World en 2023 en Egipto, la jalisciense Mariana Macías se sigue abriendo camino como modelo. Recientemente regresó de Francia, pues participó en la pasada edición de París Fashion Week -celebrada del 26 de febrero al 5 de marzo del 2024- desfilando para marcas de talla internacional como Simoun Andres, La Pham, Chona Bacaoco, Saqui y MBC Couture Paris, a través de la agencia que la fichó, Belle du Silence.

“Esta agencia es de Francia y tiene oficinas en Dubái y Brasil, ahí fue donde comenzó toda esta aventura, yo no esperaba que todo esto pasara, pues participar en un Fashion Week yo lo veía muy lejano. Aquí en México he hecho castings para infinidad de pasarelas y no se me ha dado la oportunidad”, comparte Mariana en entrevista con EL INFORMADOR. Así que cuando Belle du Silence la llamó para viajar a París para modelar, no lo pensó dos veces, “fue un sueño hecho realidad”. Apenas tiene un mes que firmó con esta agencia.

Expresa Mariana que ella considera que en México no la han aceptado en los castings tal vez porque no coincide con el perfil que buscan, sin embargo, su agencia en París no le pidió ningún requisito, “simplemente vieron mis fotos y mis ganas de querer estar allá. Y ahora que fui, me di cuenta que ese medio está para todos, para quien quiera, cuando alguien está buscando una oportunidad, se le va a dar, para todos los perfiles hay (proyectos) no sólo el tipo de perfil que vemos en la alta costura, (modelos) súper delgadas, que a mí me cuesta mucho trabajo estar en un peso así, además que no es sano para mí”.

Mariana estuvo por 10 días en París, ella seguirá radicando en Jalisco, pero estará atenta cuando la llame su agencia, “estaré yendo y viniendo, no sólo a París, sino que también ya me han ofrecido para Milán y Dubái, así que ya veremos a futuro qué viene”.

Modelo que lució Mariana Macías durante la pasada edición del París Fashion Week. ESPECIAL

Figura relevante de los certámenes de belleza

Mariana tiene 27 años y es originaria de Chapala, Jalisco con una amplia experiencia en importantes certámenes de belleza. Logró ganar el título de Miss Jalisco en el año 2020, el cual le dio el pase al concurso nacional Miss México 2021, en el Estado de Chihuahua, donde se coronó como ganadora del título Miss México Grand, representando al país a nivel internacional en Miss Grand International 2021, en Bangkok, Tailandia, donde obtuvo una destacada participación. Luego viajó a Egipto donde obtuvo el título de Top Model of The World el año pasado.

“Los reinados de belleza me han dado muchas oportunidades, no lo puedo negar, gracias a ellos es que he hecho modelaje y he trabajado con diferentes marcas”, pero también entiende que en México los perfiles que se buscan para pasarela requieren de otras características, “son muy estrictos todavía con la parte de la moda en cuanto a las pasarelas y ahí sí buscan un perfil muy (particular)”, sin embargo, resalta que será aún más persistente para abrirse paso en el país a través de las pasarelas.

A finales de mayo Mariana regresará a Egipto para entregar la corona a la siguiente reina de Top Model of The World, “vamos a estar celebrando el 30 aniversario del concurso, cosa que me llena de orgullo y felicidad, también porque he sido la primera mexicana en lograr este título”. Además, previamente será la final de Miss México donde también se va a elegir a la representante que compita en Top Model of The World.

Mariana Macías fue fichada por la agencia Belle du Silence, con sede en Francia. EL INFORMADOR/A. Navarro

Mariana estudió la licenciatura de Mercadotecnia en la Universidad de Guadalajara, en 2022 fue su graduación, además, tiene un diplomado en Desarrollo y Creación de Nuevos Negocios. “Más allá del glamour y las pasarelas, me gusta mucho el emprendimiento. Entonces, por eso es que quise enfocar un poco más mi carrera al desarrollo de negocios nuevos, justo ahora tengo una marca de chocolates con mi familia y tengo mucha fe en ella”.

El primer acercamiento al modelaje fue a los 16 años, pero se complicó el tema porque la agencia estaba en Guadalajara y ella vivía en Chapala, así que sus papás no podían llevarla todos los días. “Dejé el sueño por un rato y me dediqué a la escuela y a trabajar, era instructora, daba clases de spinning y entrenamiento personalizado y, más allá de eso, me encargaba de la administración y logística del gimnasio”. Luego, llegó la oportunidad de Miss Jalisco, cuando tenía 23 años y ahora, cuatro años después, la vida y su empeño, la llevaron hasta París.