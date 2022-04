¡Reto aceptado! Novia organiza boda con bajo presupuesto y se vuelve viral

El estrés financiero es uno de los máximos retos que cualquier pareja próxima a unirse en matrimonio enfrenta, sin embargo, Joel y Kiara Brokenbrough decidieron tomar un camino más amigable con su finanzas y celebrar su boda con un presupuesto increíble que volvió viral su día especial.

La boda se realizó el pasado 12 de febrero de 2022 en Ontario, California (Estados Unidos), pero su relación, basada en una conexión “especial” en lo espiritual, trascendió recientemente a niveles inesperados luego de que medios locales e internacionales conversaran con la pareja.

Fue a través de sus redes sociales que Kiara documentó parte del camino rumbo a su boda, que pese a no ser descrita por ella misma como “de sus sueños”, sí se convirtió en una memoria que ella, su esposo, familiares y amigos atesorarán por siempre, pues con apenas 500 dólares hicieron posible la ceremonia que necesitaban.

Según recogen medios locales, la pareja se conoció en Las Vegas en 2016 y se mantuvieron en contacto a través de las redes sociales por dos años antes de formalizar su relación. La pareja decidió casarse en diciembre de 2021 y celebrar su boda en febrero de 2022, pero el tiempo y presupuesto para planear la fiesta no parecían compatibles entre sí.

De acuerdo con los testimonios de ambos, Kiara contó con el apoyo de sus familiares para cubrir algunos gastos, y sus invitados no manifestaron ninguna inconformidad en pagar por sus propios pasajes ni por las bebidas y alimentos que consumieron en la fiesta, volviendo más especial esa aura de cariño que invadió la carretera en la que celebraron su boda, en lugar del recinto soñado por la novia.

¿Era esta la boda de mis sueños? No. ¿Hice lo mejor con los recursos a nuestro alcance? ¡POR EL CIELO QUE SÍ!

Fue precisamente la novia quien recordó haber disfrutado de la vista en dicho punto vial e investigó si era posible realizar el evento ahí, su sorpresa fue mayor cuando descubrió que debido al bajo número de invitados que tenían contemplados no era necesario pagar por dicho permiso. Su vestido tuvo un costo de 47 dólares y fue adquirido por Internet; el traje de Joel tuvo un costo de 100 dólares y también se adquirió en línea.

Su madre y la pareja de esta oficiaron la ceremonia en la carretera Ángeles Crestway, en la que se dieron cita antes de dirigirse junto con unas pocas decenas de invitados a un bar del aeropuerto de Ontario, en donde no requirieron reservación y cada quien pagó su cuenta.

El emotivo video compartido por Kiara en sus redes sociales da muestra de que un presupuesto limitado no es impedimento para compartir una velada especial: “¿Era esta la boda de mis sueños? No. ¿Hice lo mejor con los recursos a nuestro alcance? ¡POR EL CIELO QUE SÍ!, relata”.

“No iba a endeudarme o aplazar esta fecha para ahorrar y poder pagar para que personas que no saben nada sobre nuestra relación comieran y bebieran en nuestra velada. No intentábamos impresionar a nadie, sino honrar a Dios. Creo que esto es lo que una boda representa en un principio”, continúa.

RG