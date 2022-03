Después del GRAN día, cuando ya pasó la euforia del que quizás fue uno de los mejores días de tu vida, regresaste a casa después de la luna de miel y estás comenzando un nuevo capítulo en tu vida. Cuando tu nueva vida está volviendo a la normalidad, una de las principales preguntas es ¿qué hago con mi vestido de novia? Una prenda tan importante en la que seguramente invertiste una buena cantidad de dinero pero jamás volverás a usar. ¿Qué hacer con el vestido de novia? ¡Estas son algunas ideas!

Recomendaciones para decidir ¿Qué hacer con ese vestido de bodas que jamás volverás a usar?. UNSPLASH/ Jonathan Borba

¡Haz un “trash the dress!

Una divertida sesión de fotos en medio de la naturaleza donde utilices por última vez ese vestido blanco que te acompañó al altar. ¡En Pinterest hay increíbles ideas! Por ejemplo, un photoshoot dentro del mar donde tu vestido quede prácticamente destruido, es una divertida forma de decirle adiós a aquel vestido que te acompañó al altar junto al amor de tu vida.

Una divertida sesión de fotos en medio de la naturaleza donde utilices por última vez tu vestido de bodas. UNSPLASH/ Kate

Dona tu vestido de novia

Existen diversas asociaciones en donde puedes regalar tu vestido de novia, para que una bride to be que no cuenta con los recursos para adquirir el vestido blanco de sus sueños pueda darle una segunda oportunidad.

Existen diversas asociaciones en Guadalajara donde puedes regalar tu vestido de novia. UNSPLASH/ Kate Duclos

¡Dale una segunda vida a tu vestido!

El hecho de que un vestido nupcial no se pueda utilizar por segunda vez es cosa del pasado. Puedes mandarlo a hacer algunos arreglos, cortarlo, agregarle detalles, para convertirlo en un vestido corto que te servirá para futuros eventos como Baby Showers o eventos un poco más informales. ¿Por qué no?

Darle una segunda vida a tu vestido de novia es una excelente opción para mantener el recuerdo del gran día. UNSPLASH/ Elise Wilcox

¡Herédalo!

Guardar tu vestido de novia -en perfecto estado- durante un par de años es también una excelente opción, sobre todo si en un futuro alguna integrante femenina de tu familia (hija, sobrina, etc) pueda darle una segunda vida. Una decisión cargada de valor sentimental.

Heredar tu vestido de bodas para futuras generaciones es una decisión cargada de valor sentimental. UNSPLASH/ Nathan Walker

Guárdalo como recuerdo

A la hora de hacer una limpia de tu guardarropa resulta lógico eliminar aquellas prendas que muy posiblemente no vuelvas a utilizar nunca en tu vida, pero una pieza tan significativa como un vestido de novia puede convertirse en un gran recuerdo por el resto de tu vida.

Una pieza tan significativa como un vestido de bodas puede convertirse en un gran recuerdo por el resto de tu vida. UNSPLASH/ Victoria Priessnitz

¡Véndelo!

¡Una de las decisiones más tomadas por las recién casadas! Si -muy seguramente- invertiste mucho dinero en esa prenda que jamás volverás a utilizar ¿por qué no venderlo? Existen diversas tiendas de vestidos en Guadalajara donde puedes vender tu vestido de novia mientras estén en perfectas condiciones.

Vender tu vestido de bodas es una de las decisiones más tomadas por las recién casadas. UNSPLASH/ Charisse Kenion

MR