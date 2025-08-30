Tacos de cabeza Don George es de esas historias de éxito sabrosas, que con el esfuerzo y ganas sale uno adelante. Jorge Luis llegó a Guadalajara, procedente de Guasave, Sinaloa, en el año 2007 y se trajo su receta familiar para confeccionar tacos de cabeza.

Inició con un puesto por Av. 8 de Julio, cerca de Periférico en aquel entonces, y en 2011 llegó al local donde actualmente atiende. Justo frente a la CFE de la calle Felipe Ruvalcaba en Paseos del Sol. Ahí, en su lugar que da de calle a calle, su familia y él atienden cinco días a la semana.

Su secreto: cocer todas sus proteínas en la misma olla. Antes de cerrar el negocio por las tardes, prende su olla con lo que ofrecerá al día siguiente y la deja toda la tarde; a eso de las 8 u 9 de la noche vuelve y la apaga, dejando que se enfríe sola durante la noche. El resultado: una carne llena de sabor y con una suavidad de campeonato digna de los mejores chefs.

Además, por la mañana, una vez fría la olla, quita toda la grasa que queda en la superficie, dejando un consomé de lo más limpio y lleno de sabor. Como decía mi mamá, qepd, “lo desgracian”. Tuve que ir un par de veces, ya que no pude probar de todo el mismo día, por lo que volví. Tanto el buen Trigo como el buen Ruy fueron testigos de mi prueba de menú que aquí te expongo.

Sirven: órdenes, tacos y quesadillas de labio, carnaza, cachete, cabeza, lengua y consomé.

Tienen tres tipos de salsa con diferente nivel de picor: una de tomate, otra de chile serrano y una última de chile de árbol, que fue la que más me gustó, aunque bauticé con las dos últimas.

Inicié, obviamente, con un buen taco de lengua ($45) (orden grande $280, mediana $200, ambas con consomé). Lo presentan picada, en una tortilla recién hecha de tamaño mediano. Tienen col cortada muy finita en tiras, cilantro y cebolla para adornar, en un buen plato de barro. Su carne excelsa, con esa suavidad extrema ya comentada, así calientito todo y, a su vez, con un buen baño de ese consomé ($20), bien clarificado y de profundo sabor, da la mordida perfecta para disfrutar el inicio de la mañana y seguir con una sonrisa todo el día.

Siguió el de cabeza ($25) (orden grande $130, mediana $110), un taco con mayor sabor gracias a su contenido de grasa, que le aporta mucha personalidad, de textura un poco más cremosa y de un sabor también grandioso.

Para terminar, probé el de cachete ($25) y el de labio ($25), ambos con la calidad de los anteriores, con su carne muy bien identificada por su sabor. En resumen, unos excelentes tacos para iniciar el día. Larga vida a Tacos de Cabeza Don George.

¡Sé feliz!

Evaluación

Comida 4.5

Lugar 4

Servicio 4.5

Tacos de cabeza Don George

Domicilio: C. Felipe Ruvalcaba 5421, Paseos del Sol, Zapopan, Jal.

Horario: De miércoles a lunes, de 8:00 am a 12:30 pm.

Teléfono: 3321843524.

CT