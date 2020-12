Restaurante Alcalde de Guadalajara entra en los 15 mejores de América Latina

La premiación de los Latin America’s 50 Best Restaurants 2020, se llevó a cabo por primera vez de manera virtuala causa de la pandemia por coronavirus.

Como ya es costumbre, México figuró como una potencia gastronómica en Latinoamérica y se colocaron 9 restaurantes mexicanos en el listado.

Además de las posiciones en el listado, otras menciones importantes para México fueron el premio Miele One to Watch Award, el cual reconoció el trabajo de los chefs David Castro Hussong y Maribel Aldaco Silva, propietarios del restaurante Fauna, en el Valle de Guadalupe. Así como el premio Latin America's Best Pastry Chef 2020, otorgado a la chef repostera Sofía Cortina, socia de La Vitrine. Por último, el mejor restaurante de México, Pujol, también fue merecedor del premio Flor de Caña Sustainable Restaurant Award.