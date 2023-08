De acuerdo con la página oficial del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), la carga de los útiles escolares no debe sobrepasar el 10 por ciento del peso del menor.

Además, se hace una advertencia sobre las lesiones que el peso excesivo de la mochila de los pequeños puede provocar, como lesiones en la columna, cadera o rodillas, así como malas posturas al caminar y afectaciones en su creciemiento.

Con motivo del inicio del nuevo ciclo escolar, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) exhorta a los padres de familia a tener cuidado con el peso de las mochilas de útiles escolares y que no exceda el 10 por ciento del peso de los niños para evitar así riesgos de lesiones.

El doctor Adrián Rodríguez, jefe de Ortopedia del Hospital General Regional No.1 “Morelos”, en el estado de Chihuahua, informó que un peso excesivo puede causar problemas en la salud del menor, como deformaciones en la columna, malas posturas al caminar y otros trastornos del sistema músculo esquelético, señaló que el peso en las mochilas de los niños no deberá exceder el 10 por ciento del peso corporal del menor; es decir, si el niño pesa 30 kilogramos, su mochila no deberá exceder los tres kilogramos.

También, recomendó que las mochilas tengan correas anchas y acojinadas, proporcionales a la talla de los pequeños, para que no queden holgadas, y que al ajustarse a su espalda, queden cinco centímetros arriba de la cintura.

Es común que los infantes se inclinen hacia adelante al caminar. EL INFORMADOR / ARCHIVO

Aconseja evitar llevar objetos innecesarios y comprar una mochila con ruedas para facilitar su desplazamiento. Enfatiza que incluso si un niño no muestra dolor, la lesión puede ocurrir años después, dejándolo vulnerable a lesiones de espalda, cadera o rodilla que, si no se detectan o no se tratan, pueden tener consecuencias permanentes.

Destacó la importancia de cuidar las condiciones en las que los estudiantes cargan los materiales, pues es común que los infantes se inclinen hacia adelante al caminar, lo que puede provocarles contracturas graves debido a que su cuerpo se ve obligado a trabajar incorrectamente.

Asimismo, los especialistas del IMSS recomiendan acudir al módulo PreventIMSS ubicados en las unidades de Medicina Familiar al menos una vez al año para que los niños y niñas sean valorados en relación a su desarrollo.

