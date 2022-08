Regreso a clases: Cómo no sufrir con los gastos

Te ofrecemos algunas recomendaciones para no sufrir con los gastos que se generan en el regreso a clases Ciclo Escolar 2022-2023, que inicia el 29 de agosto próximo.

Photo by Artboard Studio on Unsplash

Según el calendario oficial, los alumnos de preescolar, primaria y secundaria regresarán al Ciclo Escolar 2022-2023 el lunes 29 de agosto de 2022 y concluyen el 26 de julio de 2023. De acuerdo con la Secretaría de Educación Pública (SEP) regresarán a clases más de 16 millones 414 mil 404 alumnos en todo el país, además de un millón 374 mil 230 trabajadores de la educación en 156 mil 42 planteles escolares.

Estas vacaciones de verano son cortas, por loque ya se acerca el regreso a clases, y con esto, todos los gastos que conlleva. Para todos aquellos que tienen hijos pequeños o universitarios, es algo que año con año puede poner su economía en aprietos, y este año en especial, tenemos un factor que puede complicar aún más las cosas que es la inflación en la que nos encontramos, gracias a esto, el precio de las cosas ha aumentado exponencialmente y los útiles escolares no se quedaron atrás.

¿Con este panorama económico, es factible tomar un crédito para los gastos de regreso a clases? Si es posible, pero para el tema de pagar colegiaturas pues usualmente hacen un descuento por pagar anticipadamente. Si eso representa un ahorro mayor a lo que pagarías en el interés del crédito, hace sentido tomarlo.

Es importante considerar que, si no te alcanza para pagar el colegio y tampoco te alcanza para cubrir con el compromiso de un crédito, no se tendrá otra opción más que cambiar de escuela, universidad, de carrera o bien ahorrar un poco, y al próximo año, entrar al colegio deseado. Hay que hacer un análisis dependiendo cada situación, si por ejemplo los otorgadores te prestamos te dan un crédito mayor a tus posibilidades, no podrás pagarlo.

Photo by Myriam Zilles on Unsplash

Si de plano no se puede estudiar en un colegio privado, hay otras opciones como escuelas públicas, cursos online, apoyos gubernamentales, etc. Se entiende que las oportunidades para todos no son iguales, pero si se tiene que buscar alternativas. En las estadísticas nacionales se nota que mucha gente no llega a tener el grado universitario, incluso algunos ni la preparatoria por cuestiones económicas. Sin embargo, hoy en día hay muchísima información y opciones, tan solo en YouTube hay miles de horas en contenido para formarse, y aunque no te den el título, en mi perspectiva ha perdido el valor comparado a otros tiempos, es más importante comprobar conocimientos, habilidades y aptitudes.

Otro caso sería pedir un crédito para los útiles escolares ya que es una gran inversión al inicio del Ciclo Escolar, así como algunas cuotas de reinscripción, seguro, eventos, etc. Si tienes ahorrado el dinero para esto, úsalo para pagarlo no tiene caso pedir un crédito. Sin embargo, cuando tienes muchos hijos o ves que no te va a alcanzar y no tienes el dinero en el momento, entonces sugiero que primero buscaran útiles de segunda mano para lograr un ahorro, y si no, ya podrían pensar en el crédito. Es preferible pedir el crédito antes de pensar en utilizar la tarjeta de crédito sin tener la certeza de poder liquidarla.

Photo by Rupixen on Unsplash

Back to School está marcado, habrá materiales que será necesario comprar como los nuevos libros y cuadernos, sin embargo, podemos reutilizar el material que esté en buenas condiciones, como lápices, estuches, mochila etc. En caso de que se requiera comprar otros, recuerda que los útiles con imágenes de los personajes de moda son más caros. Elabora tu lista de útiles y compara precios, de esta manera no pagarás de más. Anticipa las compras para encontrar artículos que sean más baratos en comparación de adquirirlos a la mera hora. Aprovecha las promociones de descuentos o meses sin intereses si te conviene.

Si un padre no tiene para la colegiatura, entonces es buena opción tratar de pedir crédito para comenzar y formar una estrategia financiera. Recuerda que si ganas $10 mil pesos al mes y el crédito que te proponen es una mensualidad de $10 mil pesos, entonces no conviene.

Photo by Victoria Nazaruk on Unsplash

Ahora bien, cuando se va a una escuela pública, también se tienen muchos gastos, no sólo los de nuevo ciclo escolar, sino de ingreso o carrera, se requieren de materiales caros. Entonces, aquí vale la pena endeudarse y se tendrá que trabajar más o buscar segundas opciones para los materiales y así hacerles frente a los créditos. Lo que tienes qué tratar de lograr con esquemas de estos tipos es que el crédito no sea un lastre que al final ya ni te permita estudiar.

Otra recomendación para llevar unas finanzas sanas en este Back to School es llevar un control de todos los gastos y separarlos por categorías, así se visualizan los números fijos y esporádicos cada mes para realizar un mejor análisis del dinero. También es buena idea preguntar a gente cercana sobre su experiencia en los gastos.

