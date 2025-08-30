El regreso a clases está por llegar y es importante saber si un pequeño requiere lentes para poder rendir al máximo.

El aula puede ser una tortura para muchos niños que tiene problemas de visión y, a pesar de sus esfuerzos, les cuesta poner atención o aprender lo que los profesores enseñan. Requieren lentes y no se dan cuenta, pero sí se demuestra en su desempeño. Por eso, aquí te compartimos cómo se puede identificar a estos infantes con una serie de señales.

La Secretaría de Salud de la Ciudad de México (Sedesa) hizo un llamado a madres y padres a identificar los problemas de visión de niñas y los niños, ya que de no ser atendidos a tiempo pueden producir un impacto negativo a nivel académico, social y de autoestima.

La dependencia señaló que las y los alumnos obtienen gran parte de sus conocimientos por medio de la visión, por lo que resulta primordial acudir con un oftalmólogo al menos una vez al año para realizar una evaluación completa de los ojos.

Los principales indicadores para detectar si una niña o niño tienen problemas en su vista, son los siguientes :

Se acerca mucho el cuaderno cuando escribe o cuando ve televisión

Tiene dolores de cabeza cuando lee o después de hacerlo

Lagrimeo

Se frota los ojos con frecuencia

Enrojecimiento ocular

Bajo rendimiento escolar

En caso de que el alumno tenga este tipo de problemas, es necesario acudir al oftalmólogo para una revisión exhaustiva, ya que pueden padecer astigmatismo, hipermetropía o miopía.

En un comunicado, la Sedesa explicó que la miopía forma una imagen borrosa delante de la retina; mientras que el astigmatismo es un defecto visual refractivo caracterizado por una irregularidad de la córnea que corresponde a la estructura transparente en la parte delantera del ojo; en el caso de la hipermetropía, se tiene una buena visión de lejos, pero de cerca es borrosa.

Ante estos problemas, es necesario que los padres de familia lleven a las niñas y niños con el oftalmólogo, quien determinará el tratamiento a seguir por medio de anteojos y con una graduación adecuada para el paciente.

Con información de SUN

