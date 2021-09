Friends es una famosa serie de televisión que cautivó en Estados Unidos en los años 90’s desde su primer capítulo, la cual pronto extendió su éxito a nivel internacional, la trama es sobre un grupo de jóvenes entre los 20 y 30 años que intentan salir adelante, quienes son vecinos, y pronto, se convierten en amigos.

Y para todos los seguidores de la serie, la chef Amanda Yee creó el libro Friends: El libro de cocina oficial, que contiene más de 70 recetas inspiradas en Friends desde aperitivos, platos principales y bebidas hasta postres y la cena de Acción de Gracias de Monica.

Cabe destacar que el título original es FRIENDS: The Official Cookbook y cuenta con la traducción al español de María J. Diez, por si encuentras palabras como vos, vuestros, entre otras, no te sorprendas.

Y para que te des una idea de este sensacional y original libro, aquí la primera receta de dos que se pueden compartir.

Esta receta puede ser ideal para la hora del desayuno. ESPECIAL/Photo by Tania Melnyczuk on Unsplash.

Temporada 2, episodio 17

< >

Para: 4 raciones

Preparación: 20 minutos

Huevos a la Chandler

4 rebanadas de pan de masa madre de 5 centímetros

2 cucharadas de mantequilla sin al

4 huevos

Sal y pimienta

2 cucharadas de < > (página 10) o pesto comprado

Con ayuda de un cortapastas o un plato pequeño redondo, haced un agujero en cada rebanada de pan de unos 7,5 centímetros de diámetro.

Poned una sartén grande a fuego alto. Mientras se calienta, untad de manquilla el pan por ambos lados. Cuando esté caliente, bajad a fuego medio y poned el pan en la sartén. Añadid un poquito de mantequilla en el agujero de la tostada y cascad un huevo. Dejad el huevo alrededor de 1 minuto, hasta que esté hecho. Dadle la vuelta a la tostada con el huevo y tostadla entre 1 y 3 minutos, hasta obtener la consistencia deseada. Sacadla de la sartén y reservadla. Salpimentadla al gusto. Repetid la operación con el resto del pan y los huevos.

Agregadles un poco de pesto y servidlos.

Recetas de “Friends. El Libro de Cocina Oficial con autorización de Editorial Océano y laGalera”.

XM