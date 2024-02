¿Qué pasa si desayuno fruta todos los días?

Si bien sabemos que la fruta es un alimento que nos aporta azúcar natural, fibra, minerales y agua, el consumirla sola durante el desayuno puede ser no tan buena idea.

En una entrevista para el portal Forbes Life, la nutrióloga del deporte Raquel Pérez, comentó que comer solamente fruta durante el desayuno no es lo más saludable, ya que no es un desayuno completo, “comer fruta no es dañino, lo que es dañino es que solo se coma fruta en abundancia o en jugo”.

Al respecto, Fernanda Alva, también nutrióloga deportiva, indicó que lo ideal es complementar la fruta con una porción de proteína y de grasas buenas, como yogurt o nueces.

“La fruta es maravillosa, pero yo creo que siempre debe de ir acompañada de otros alimentos para que no solo le des a tu cuerpo azúcar, no es ideal desayunar solo fruta no porque sea mala, sino porque no es un desayuno completo”, señala Fernanda para Forbes Life.

La especialista detalla, que si no cuentas con suficiente tiempo para desayunar puedes comer un fruta y cuando llegues a tu destino hacer un desayuno completo que te llene.

Además, indica que la porción de fruta debe medirse en taza, en el caso de fruta picada, o una pieza del tamaño de nuestro puño y lo ideal es que se acompañe con nueces ya que al tener grasas buenas, ayuda a que el azúcar de la fruta entre más despacio en el cuerpo.

