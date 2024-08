¿Qué es la parálisis del sueño?, trastorno que Billie Eilish reveló padecer

En una conversación reveladora en el podcast "Creativo" con el youtuber mexicano Roberto Martínez, Billie Eilish ofreció detalles personales sobre sus problemas de sueño.

La reconocida cantante de éxitos como "Bad Guy" y "Ocean Eyes" admitió su desagrado por la hora de dormir debido a la parálisis del sueño y otros trastornos asociados.

Durante la entrevista, Eilish explicó cómo sus problemas de sueño han sido una constante en su vida, influyendo tanto en su vida personal como en su carrera. La artista detalló que su primer álbum, 'When We All Fall Asleep, Where Do We Go?', se inspiró en sus experiencias con pesadillas y parálisis del sueño desde temprana edad.

"Siempre he tenido una relación complicada con el sueño. De joven, tuve muchas pesadillas y episodios de parálisis del sueño, que aún persisten", comentó Eilish.

Estos episodios la han dejado con una profunda aversión a dormir, prefiriendo mantenerse ocupada hasta altas horas de la madrugada.

¿Qué es la parálisis del sueño?

De acuerdo con la página de Medline Plus, la parálisis del sueño es un trastorno en el cual una persona, al quedarse dormida o al despertar, se siente incapaz de moverse o hablar.

Durante estos episodios, que pueden durar desde unos pocos segundos hasta varios minutos, la persona está completamente consciente pero paralizada, lo que puede generar intensas sensaciones de miedo y ansiedad, e incluso alucinaciones.

No se conoce la causa exacta de la parálisis del sueño, aunque se ha asociado con factores como la falta de sueño, horarios irregulares de descanso, estrés mental, y dormir boca arriba. También puede estar relacionada con trastornos del sueño como la narcolepsia, y condiciones de salud mental como el trastorno bipolar, TEPT y el trastorno de pánico.

Según el mismo sitio, el diagnóstico de la parálisis del sueño generalmente se basa en la descripción de los síntomas y los hábitos de sueño del paciente.



