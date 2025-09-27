El deseo de muchos dueños de procurar la alimentación de sus gatos puede a veces caer en la tentación de compartir con ellos alguna comida, sin embargo, lo que para nosotros puede ser un alimento cotidiano e inofensivo, en los felinos puede convertirse en un riesgo serio para su salud.

Existen ciertos ingredientes que, aunque sean comunes en nuestra dieta, pueden causar intoxicaciones, malestares digestivos e incluso problemas graves en los órganos vitales de tu gato. Por eso, es fundamental conocer cuáles son los alimentos que debes mantener lejos de su plato , incluso cuando insistan con maullidos y miradas irresistibles.

¿Qué alimentos son dañinos para tu gato?

Si compartes tu hogar y tu día a día con un gato, debes estar atento para que no ingiera algún alimento, que podría poner en riesgo su salud , provocando severas intoxicaciones e incluso la muerte.

De acuerdo con Hill's Pet Nutrition y Purina, estos son los alimentos que tu michi no debería ingerir:

Ajo y cebolla

Las cebollas, el ajo y sus derivados pueden dañar los glóbulos rojos de tu gato y provocarle anemia. Estos alimentos suelen ser tóxicos cuando se consumen en grandes cantidades, pero la exposición a concentrados de cebolla o ajo -como la sopa de cebolla o el ajo en polvo- también puede ser tóxica.

Si tu gato presenta síntomas de letargo, debilidad, disminución del apetito, encías pálidas y orina de color naranja a rojo oscuro, debes llevarlo al veterinario inmediatamente.

Chocolate y bebidas con cafeína

Todos hemos escuchado que el chocolate puede ser letal para los perros, pero es igualmente venenoso para los gatos.

El chocolate contiene sustancias denominadas metilxantinas, que pueden provocarle a tu gato vómitos y diarrea, temperatura corporal elevada, temblores musculares, ritmo cardíaco anormal, malestar abdominal, aumento de la sed y convulsiones. Estas mismas sustancias también suelen encontrarse en las bebidas con cafeína.

Debes acudir al veterinario si tu gato experimenta alguno de estos síntomas. Como regla general, los chocolates más oscuros son más peligrosos que el chocolate con leche y el blanco, pero intenta mantener todos fuera del alcance de tu peludito.

Huesos, carne y huevos crudos

El consumo de huevos o carne cruda puede provocar una intoxicación por salmonela o E. coli a tu gato. Los síntomas de esta enfermedad pueden variar, pero frecuentemente incluyen vómitos, diarrea y letargo.

Los huevos crudos también contienen una enzima que puede provocar problemas en la piel y el pelaje de los michis.

Asimismo, hay que tener cuidado especial con estos alimentos, pues la salmonela y la E. coli también pueden transmitirse a los humanos.

No olvides evitar que tu gato coma huesos crudos, ya que podría atragantarse con ellos, dañarse el tracto digestivo o la dentadura.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * *

XP