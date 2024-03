¿Qué aceite esencial previene las caries, según odontólogos?

La importancia de mantener una buena salud bucal es fundamental para proteger nuestro organismo. No basta con visitar regularmente al odontólogo y cepillarse adecuadamente, sino que también es crucial adoptar hábitos alimenticios saludables y aprovechar algunos trucos útiles.

En particular, el cuidado de las caries es esencial. De acuerdo con el Instituto Mayo Clinic, las caries son lesiones en la superficie dura de los dientes que se transforman en pequeñas aberturas, pudiendo causar dolor intenso, infecciones y pérdida dental si no se abordan a tiempo. Estas pueden extenderse y afectar las capas más profundas de los dientes si no se tratan adecuadamente.

Por ello, es esencial seguir algunas recomendaciones clave, como cepillarse los dientes al menos dos veces al día, usar hilo dental, hacer enjuagues con agua salada, consumir alimentos ricos en calcio y fósforo, y limitar la ingesta de ácidos y azúcares.

Sin embargo, como se manifestó anteriormente, existen algunos trucos que viene bien conocer para, en este caso, prevenir las caries. En este punto hoy te contamos sobre el aceite de coco sobre el que el Instituto Athlone de Tecnología, de Irlanda, señala que ataca la bacteria que causa las placas y caries en nuestros dientes.

Los científicos de este instituto descubrieron en un estudio que el aceite de coco logró evitar el crecimiento de la bacteria denominada Streptococcus y atacó un hongo de levadura. La primera es considerada como una de las principales causas del surgimiento de caries en los dientes, mientras que el segundo es el que provoca las úlceras en nuestra boca.

En este punto, el estudio concluyó que el aceite de coco modificado con enzimas ayuda a prevenir la proliferación de la mayoría de las bacterias en nuestra boca. Por tal motivo, este aceite esencial es muy recomendado para la salud bucal y se puede emplear enjuagando la boca con una cucharada de este aceite durante unos 15 minutos. Luego solo resta escupirlo y enjuagar con agua la boca.

MF