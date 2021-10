Pintando de rosa la ciudad: Patricia García Sanabria

En el mes dedicado al cáncer de mama y sobre su participación con la iniciativa de Cruz Rosa y Álvaro Cuevas, la artista Patricia García Sanabria nos habla sobre su intervención:

"Es un rompecabezas con formas irregulares, lo que hace esta enfermedad sentirte así, que no encajas, que eres diferente a los demás, una persona con cáncer se llega a romper en pedacitos y en ese proceso está lo negativo que es el dolor, enojo, te sientes víctima de la enfermedad, es un reto y proceso de aceptarlo y salir adelante. Esas piezas que hacen falta, que los hacen más fuerte son la familia, los amigos, el voluntariado, médicos, enfermeras y es cuando uno empieza a sentirse fuerte, tiene fe, se siente invencible pero a la vez con la incertidumbre de qué va a suceder, es un reto, pero existe la esperanza, existe la empatía, está ese cambio que te hace sentirte guerrera, fue un crecimiento personal, y durante este proceso, las personas que llegan a Cruz Rosa, ellos son el pilar para ellas, las pacientes, que las hacen sentir fuertes, invencibles, al final se siente esa persona que fue una guerrera".

Cada pieza y forma fue tomando sentido para dar el mensaje / Foto: Cortesía Patricia García Sanabria

de Patricia

Siempre le ha gustado pintar y el tema del arte. En la carrera de Diseño Integral tomó clases y cursos de pintura, cuando salió estuvo trabajando como diseñadora y tiempo después, trabajó en un estudio de pintura como maestra y ahí aprendió más técnicas y por su cuenta tomando otros cursos, más que nada investigando, fue cuando supo que quería dedicarse a la pintura y ser artista.

Ha sido un proceso muy satisfactorio porque ha aprendido mucho y también valorar más el arte. De las personas que le rodean y se dedican a ésto, ha aprendido otros ámbitos del arte y a cómo sobrellevarlo ya que no es fácil, pero está convencida de que es su pasión y lo que le llena, ahí es, además de que es su trabajo, lo toma como hobbie, lo disfruta al máximo ya que es arte y terapia. Le gusta compartir y enseñar con los demás todo lo que he aprendido durante este tiempo.

Participar con Cruz Rosa la llenó de satisfacción / Foto: Cortesía Patricia García Sanabria

¿Cómo te sentiste al intervenir esta pieza?

"Se me hizo una experiencia muy bonita, padre y sentimental, ya que el formar parte de un proyecto con Álvaro Cuevas y Cruz Rosa, que forma una sociedad con mujeres luchando contra el cáncer y saber que es muy significativo para ellas, dejar mi huella y un poquito de mí, y que sepan que no están solas, que hay gente afuera apoyando de otras maneras. Es una sensación de felicidad y de poder transmitir lo que me hizo sentir este proyecto.

Sé que no es un proceso fácil para ellas, y que tienen muchos sentimientos durante la enfermedad y quise expresar ese sentir en toda la pieza, que sí está el dolor, el que te sientes víctima de la enfermedad, que tienes enojo o tristeza, pero durante ese proceso empieza uno a ver borroso, que todo puede cambiar, que está la incertidumbre de qué va a pasar y esas piezas que te hacen sentir así, es la gente que te rodea, tu familia, tus amigos, el voluntariado, enfermeras, doctores, y gracias a todo eso, está la esperanza, eres una guerrera, está el cambio, el crecimiento y el amor de Cruz Rosa que le brinda a todas esas mujeres.

Ha sido uno de los mejores proyectos que he formado en mis años como artista y me encantaría poder dejar mi huella todos los años. Gracias a Álvaro Cuevas por la oportunidad de intervenir su pieza, fue un reto pero muy satisfactorio para mí".

Foto: Cortesía Patricia García Sanabria

¿Cuáles son los proyectos que tienes actualmente?

"Soy maestra de pintura para niños y adultos. Enseño todo tipo de técnicas como acuarela, óleo, acrílico, técnicas mixtas, impasto, texturizado, etc. Las clases las doy a domicilio de 6 años en adelante, ya sean personalizadas o en grupo, tengo experiencia de 4.5 años en este tema de la pintura. Hago cuadros personalizados bajo pedido, murales, y también manejo la resina epóxica en algunos objetos".

Originaria de: Guadalajara, Jalisco.

Edad: 31 años.

Estudios: Diseño Integral.

Artista: Patricia García Sanabria.

Título de la Obra: Reconstruyéndote.

Pieza de Intervención: Xogose.

Ubicación de la pieza: Cámara de Comercio.

