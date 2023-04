Nissan X-Trail e-power: Electricidad diferente

Basta con mirar la nueva X-Trail para percibir la diferencia. La carrocería es completamente diferente comparada a su antecesora y al menos en la opinión de la mayoría de los que platicamos sobre el tema, mucho más bonita. Lo realmente distinto, sin embargo, está bajo el cofre.

Las formas de X-Trail son cuadradas, robustas, con la parrilla y el cofre formando una V abierta y sólida. Hay hombros muy marcados en sus costados que también muestran un faldón en color negro que adelgaza visualmente el conjunto. Aún mejor, hay un injerto cromado en ese faldón que junto con un delgado marco, también cromado, le dan un aire refinado a la camioneta.

El interior no desentona. Buen espacio, mejores acabados, equipo abundante de lujo y de seguridad, que llega a tener 14 sistemas electrónicos de apoyo a la conducción. También es destacable la buena insonorización que en la versión e-Power no solo se beneficia de los cristales acústicos delanteros, o de la menor vibración del motor que no gira a más de 4 mil 300 RPM, sino que también cuenta con reducción activa de ruido. La X-Trail e-Power es casi un santuario en movimiento.

Aceleración, independencia, autonomía

Hay dos motores bajo el cofre de la camioneta. Uno es eléctrico, que tiene la responsabilidad de mandar la fuerza a las ruedas y otro es un generador de gasolina que, liberado de la tarea de tracción, puede trabajar en el rango óptimo de revoluciones para alimentar las baterías ubicadas debajo de los asientos delanteros. La fuerza que llega a los neumáticos delanteros es de 188 HP con 243 libras-pie de torque. La aceleración es muy buena, de hecho inmediata, gracias al motor eléctrico. La caja es de una velocidad, llamada reductora por Nissan.

Hay siete modos de manejo que varían con el uso del e-STEP, el pedal que nos permite conducir casi sin pisar el freno, además del modo eléctrico y el regenerativo. En las carreteras de Yucatán, con el inclemente sol de 40 grados obligándonos a usar el aire acondicionado a todo, pudimos ver que su desempeño es excelente. Los rebases son fáciles y cuando no es necesario hacerlos, podemos conducir en modo eléctrico, con frenado regenerativo, y así llenar las baterías para el momento que queramos exigir una respuesta más rápida. En ningún momento percibimos limitaciones de potencia y/o de carga de la batería. Según el fabricante el consumo mixto de X-Trail e-POWER es superior a 21 km/litro.

Su precio empieza en los 845 mil 900 pesos para la versión Exclusive y llega a 935 mil 900 pesos para la Platinum, que cuenta con más asistencias electrónicas como el ProPILOT y otras amenidades como los rines de 19 pulgadas vs los de 18 de la Exclusive.

Para los que viven en la Ciudad de México será agradable saber que X-Trail e-POWER es homologada como vehículo eléctrico y por lo tanto no paga tenencia, circula todos los días y no verifica durante ocho años. Además, tiene beneficio fiscal de deducir 250 mil pesos.

Buen producto, sin duda, que tal vez no sea la respuesta que están buscando todos, pero sí dejará satisfechos a muchos.

Sergio Oliveira/Mérida, Yucatán