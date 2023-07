New Balance y Stone Island se unen de nuevo en la más reciente e innovadora colaboración, el Stone Island & New Balance Tokyo Design Studio FuelCell C_1. A través de esta revolucionaria silueta, las marcas exploran el concepto de cómo el ser humano cierra la brecha entre los elementos hechos por el hombre y elementos de algodón. Este concepto único cobra vida a través de una versión visualmente expresiva del aspecto que podría tener un zapato para correr, presentando formas no tradicionales, fabricadas de forma sintética con algodón diseñado en un solo tejido.

FuelCell C_1 de New Balance. ESPECIAL/CORTESÍA NEW BALANCE.

“Esta colaboración entre New Balance y Stone Island es diferente a cualquier otra. Ambas marcas están dedicadas a la innovación y a la creación de expresiones artísticas que los llevan a ir a contracorriente”, comenta James Lee, líder de Diseño de Calzado en New Balance.

Los elementos de diseño exagerados, con una suela que se extiende más allá del talón del zapato, son más que un toque estético, este peso adicional proporciona un contrapeso a la parte delantera y una sensación de retorno de energía de FuelCell.

FuelCell C_1 de New Balance. ESPECIAL/CORTESÍA NEW BALANCE.

La combinación de colores con la que debuta FuelCell C_1 utiliza una paleta de colores y un patrón gráfico inspirado en el camuflaje de archivo de Stone Island de Otoño Invierno ‘90.

Detalles del FuelCell C_1:

Parte superior que combina tejidos sintéticos y de algodón

Revestimientos sintéticos

Sistema de cordones de velocidad de cierre magnético

Logotipo de la brújula de Stone Island moldeado en el talón

Foxing de marca compartida, etiqueta de la lengüeta y forro del calcetín

Amortiguación de suela FuelCell

Placa de fibra de carbono

Suela de goma

FuelCell C_1 de New Balance. ESPECIAL/CORTESÍA NEW BALANCE.

Este lanzamiento estará disponible a partir de este 28 de julio con pares limitados en las tiendas New Balance de los centros comerciales Andares en Zapopan, Antea en Querétaro y Angelópolis en Puebla así como en las boutiques Headquarter y Lust de la CDMX con un precio sugerido de MN$5,999.

Con información de New Balance.

XM