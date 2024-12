NASA celebra la Navidad con un impresionante árbol del cosmos, así luce

El cúmulo incluye estrellas de diferentes masas, desde aquellas con solo una décima parte de la masa del Sol hasta otras que la superan en siete veces. (X-ray: NASA/CXC/SAO; Optical: T.A. Rector (NRAO/AUI/NSF and NOIRLab/NSF/AURA) and B.A. Wolpa (NOIRLab/NSF/AURA); Infrared: NASA/NSF/IPAC/Caltech/Univ. of Massachusetts; Image Processing: NASA/CXC/SAO/L. Frattare & J.Major)