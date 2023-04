De nueva cuenta se tiene que repensar la forma en que se concibe la moda y en cómo se consume. Tal vez parece fácil, pero ¿qué se puede hacer?... en realidad, es más sencillo de lo que se cree. Quizá ya estés haciendo más de lo que piensas y posiblemente haya margen de mejora.

Pero pase lo que pase, la app Olio está dispuesta a dar la mejor información al respecto. Si no sabes dónde o incluso cómo implementar la sostenibilidad en tu día a día, ¡aquí tienes los principios básicos de moda sostenible para empezar con tu guardarropa.

Moda fashion y sostenible. ESPECIAL/OLIO.

Empieza a comprar ropa vintage y artículos de segunda mano

La pandemia dejó claro que no necesitamos tanta ropa como tenemos o compramos. El estar más tiempo en casa también hizo ver nuestro guardarropa con más detenimiento y darnos cuenta que mucha de la ropa que tenemos lleva más de un año sin usarse y seguimos acumulándola sin razón.

Si quieres empezar tu andadura en la moda sostenible, el primer consejo es que pierdas el miedo a comprar ropa vintage o de segunda mano. Hay grandes opciones online y tiendas físicas también.

Comprar ropa vintage siempre da una especie de emoción, ya que nunca se sabe qué tesoros pueden encontrarse. Una pieza de ropa con una historia única es mucho más genial que comprar artículos producidos en masa y probablemente de mejor calidad, de ahí, que se conserve bien con el paso del tiempo.

Moda fashion y sostenible. ESPECIAL/OLIO.

Elige correctamente los materiales orgánicos

Si quieres asegurarte de que la ropa que llevas ha tenido el menor impacto posible en el medio ambiente y en la agricultura, deberías elegir prendas fabricadas con materiales orgánicos y naturales. El algodón sostenible y con certificado GOT se ha convertido en una corriente principal de la industria de la moda. Para que el algodón sea ecológico tiene que producirse según las normas de la agricultura ecológica. Este no es el único tejido ecológico y natural. El lino orgánico es una opción igual de buena.

Opta por marcas con transparencia

Imagina que has comprado una camiseta que crees que está hecha con algodón orgánico, producida en condiciones laborales justas y con el menor efecto posible sobre el clima y la tierra. Tienes la conciencia tranquila porque has comprado pensando en la sostenibilidad.

Pero resulta que la camiseta no ha sido producida en condiciones laborales justas y el algodón no era tan ecológico como pensabas. El problema es que has elegido una marca con poca transparencia y que está haciendo greenwashing. Este término se refiere al intento de una empresa de hacer que sus productos parezcan ecológicos, cuando en realidad no lo son, con el objetivo de vender más. Desafortunadamente, esta práctica prevalece en muchas industrias, últimamente en la moda y cosmética también.

La transparencia en la moda consiste en que las marcas informen dónde se fabrican sus productos, cómo se fabrican y quién los fabrica. Al final, esto es un beneficio para ti y el medio ambiente. De este modo, puedes elegir una marca que consideres que está haciendo algo diferente y recompensar con tu compra.

Moda fashion y sostenible. ESPECIAL/OLIO.

Invierte en calidad, no en cantidad

Toma un descanso del fast-fashion. En lugar de subirte al tren de la moda rápida cada temporada y acabar gastando una gran cantidad de dinero en cinco prendas de mala calidad, invierte en una o dos piezas de alta calidad.

¿Quizás hay una chaqueta o un bolso con el que llevas tiempo soñando, pero no te parece que tengas el dinero para comprarlo?, ¿has mirado cuánto gastas en compras impulsivas...? si lo ahorrarás realmente podrías comprar ese bolso o pieza de alta calidad que deseas.

Repara, reinventa, reutiliza

Seguramente piensas ¿reparar mi ropa?, ni siquiera sé coser, y es mucho más barato y fácil comprar una camiseta nueva que reparar la vieja. No es precisamente barato para el planeta si compras un montón de ropa nueva cada temporada. Y en cuanto a tu falta de conocimientos de costura, no te preocupes: YouTube es tu mejor amigo, en este caso, con muchos tutoriales. Afortunadamente también existen negocios de reparación de zapatos o ropa. Intenta pintar ese par de otro color, quizá colocar un adorno o incluso un tacón diferente. Lo mismo con la ropa, si hay alguna pequeña abertura en alguna costura seguramente que puedes arreglarla en lugar de prescindir de esa prenda que tanto te gusta.

Moda fashion y sostenible. ESPECIAL/OLIO.

Mantente informado sobre la sostenibilidad

Este es probablemente el consejo más fácil que recibirás en todo el día: Simplemente sigue leyendo.

Una de las mejores cosas que se pueden hacer cuando se quiere aprender algo nuevo o seguir un nuevo “estilo de vida” es buscar información sobre el tema. Actualmente puedes encontrar información sobre moda sostenible sin moverte del sofá. Puedes encontrarla en grandes libros, trabajos de investigación y sitios webs o blogs sobre al respecto como el de Tessa Clarke, CEO y cofundadora de Olio, que aprovecha este espacio para abordar muchos temas de gran relevancia y actualidad al respecto.

Pregúntate ¿cuál es el fin del ciclo de mi ropa?

Tristemente, el que decidas dar una camisa o tirar aquel vestido no es el fin de su ciclo. Mucha de la ropa que se consume está elaborada con microplásticos y materiales que son muy contaminantes y no pueden reciclarse o descomponerse fácilmente. Compra desde un inicio ropa hecha a base de materiales amigables con el medio ambiente y fácilmente reciclables.

El lavado de ropa es muy importante

Trata de lavar con menos frecuencia la ropa, si quizá solo la manchaste un poco, limpia la mancha o lava las zonas como las axilas a mano para no someterla al proceso de lavadora y secadora. La moda sostenible no sólo tiene que ver con la forma en que compras tu ropa, sino también con cómo la cuidas una vez que ha llegado a tu armario.

Pensar en cómo lavas tu ropa es, de hecho, una gran parte de ello. Lavar la ropa en un programa ecológico hará que la ropa dure más tiempo, mantenga su forma y los colores se mantengan brillantes. Si bajas los grados de 40 a 30, reducirás el uso de energía hasta en un 40%. Si realmente no quieres estropear tu ropa, déjala secar al aire libre. La secadora puede ser realmente dura con tu ropa, lo que acortará su vida. No es muy sostenible, ¿verdad? Así que si tienes la opción de secar tu ropa al aire libre hazlo. Además, conseguirá una estructura y un olor mucho más agradables.

Olio es una app que lucha contra el desperdicio de alimentos al conectar con personas, voluntarios y negocios cuyos excedentes pueden darse en lugar de ser desperdiciados. La aplicación es gratuita y descarcable a través de App Store y Googley Play.

Con información de Olio.

XM